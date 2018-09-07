Абухба о кори: отказ от вакцинации подвергает ребенка большому риску

"Случаев заболеваний корю, в Абхазии пока не регистрируется. Прививаются хорошо, но есть процент родителей, которые отказываются от вакцинации, подвергают своего ребенка большому риску. Бояться вакцинации не нужно, вакцина давно опробована в мире, а в Абхазии мы ее применяем более 10 лет, мы не видели тяжелых случаев осложнения после вакцинации. Доктор всегда осматривает ребенка перед вакцинации, после его одобрения можно будет вакцинироваться. Минздрав Абхазии готовит документ совместно с министерством образования, по которому дети посещающее дошкольное учебное заведение, а это как раз тот контингент, который наиболее подвержен этому заболеванию должен быть привит. Специфического лечения от кори не существует, единственный способ предохранить ребенка это вакцинация", — сказала Абухба.

Абухба: большинство родителей прививают детей от кори>>

Корь – инфекционное вирусное заболевание. Основные симптомы проявления вируса — высокая температура, воспаление слизистой оболочки рта, конъюнктивит, красная сыпь на коже. В основном болезнь проявляется среди детей, передается воздушно-капельным путем и при ненадлежащем лечении приводит к смерти.

В 2018 году Всемирная организация здравоохранения сообщила о рекордном уровне заболеваемости в странах Европы и в России. С января по июнь 2018 года корью заболели 41 тысяча человек, из которых 37 погибли. Это самый высокий уровень смерти от вируса за последние восемь лет.