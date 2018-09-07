19:21 07 Сентября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD69.03
  • EUR80.36
Поиск
Ада Абухба
© Sputnik / Томас Тхайцук

Абухба о кори: отказ от вакцинации подвергает ребенка большому риску

Радио
Получить короткую ссылку
1610

Какую опасность несет в себе заболевание корью и насколько это осознают родители малышей в Абхазии, в интервью Sputnik рассказала главный врач Сухумской детской поликлиники Ада Абухба.

"Случаев заболеваний корю, в Абхазии пока не регистрируется.  Прививаются хорошо, но есть процент родителей, которые отказываются от вакцинации, подвергают своего ребенка большому риску. Бояться вакцинации не нужно,  вакцина давно опробована в мире, а в Абхазии мы ее применяем более 10 лет, мы не видели тяжелых случаев осложнения после вакцинации. Доктор всегда осматривает ребенка перед вакцинации, после его одобрения можно будет вакцинироваться. Минздрав Абхазии готовит документ совместно с министерством образования, по которому дети посещающее дошкольное учебное заведение, а это как раз тот контингент, который наиболее подвержен этому заболеванию должен быть привит. Специфического лечения от кори не существует, единственный способ предохранить ребенка это вакцинация", — сказала Абухба.

Абухба: большинство родителей прививают детей от кори>>

Корь – инфекционное вирусное заболевание. Основные симптомы проявления вируса — высокая температура, воспаление слизистой оболочки рта, конъюнктивит, красная сыпь на коже. В основном болезнь проявляется среди детей, передается воздушно-капельным путем и при ненадлежащем лечении приводит к смерти.

В 2018 году Всемирная организация здравоохранения сообщила о рекордном уровне заболеваемости в странах Европы и в России. С января по июнь 2018 года корью заболели 41 тысяча человек, из которых 37 погибли. Это самый высокий уровень смерти от вируса за последние восемь лет.

Теги:
вакцинация, корь, Сухум, Абхазия


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Водитель курит за рулем автомобиля, архивное фото
    Выпил - за руль не садись!

    Министерство иностранных дел Казахстана проверяет информацию о том, что работник посольства сел пьяным за руль автомобиля в Литве.

  • Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков и первая леди Айгул Жээнбекова во время встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в аэропорту Манас. Архивное фото
    Первая леди

    Как познакомилась с будущим мужем и почему так редко появляется на публике – Sputnik собрал интересные факты о жене президента Кыргызстана Айгуль Токоевой.

  • Китай, архивное фото
    Снять барьеры

    Премьер-министр Беларуси Сергей Румас рассказал о трудностях, которые испытывают отечественные предприятия на китайском рынке.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Морж Миша в Приморском океанариуме на острове Русский во Владивостоке
Неделя в объективе: морж Миша, Макрон в школьной столовке и похороны Ареты Франклин
14 школьников из одной семьи
Самая многодетная мать России: 14 школьников из одного семьи
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума

Соцсети

Sputnikabkhazia