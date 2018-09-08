Авидзба: активизация отношений между Сирией и Абхазией воодушевила диаспору

"Безусловно, очень важным событием стала встреча с абхазской диаспорой. В большом зале собралось более 150 наших соотечественников. Многократно звучали теплые приветствия в адрес Абхазии. Представители диаспоры выражали благодарность Башару Асаду за признание их исторической родины в качестве независимого государства. И, безусловно, такая активизация отношений между Сирией и Абхазией, которая к тому же имеет очень древние исторические связи, вызывает большое воодушевление у черкесской диаспоры", — сообщила Авидзба.

Хаджимба встретился с сирийской абхазской диаспорой в Дамаске>>