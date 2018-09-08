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Наала Авидзба
© Фото : Пресс-служба президента Республики Абхазия

Авидзба: активизация отношений между Сирией и Абхазией воодушевила диаспору

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Официальный визит Хаджимба в Сирию (15)
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Пресс-секретарь президента Абхазии Наала Авидзба сообщила радио Sputnik, что встреча абхазской делегации во главе с президентом Раулем Хаджимба с диаспорой в Сирии стала большим событием.

"Безусловно, очень важным событием стала встреча с абхазской диаспорой. В большом зале собралось более 150 наших соотечественников. Многократно звучали теплые приветствия в адрес Абхазии. Представители диаспоры выражали благодарность Башару Асаду за признание их исторической родины в качестве независимого государства. И, безусловно, такая активизация отношений между Сирией и Абхазией, которая к тому же имеет очень древние  исторические связи, вызывает большое воодушевление у черкесской диаспоры", — сообщила Авидзба.

Хаджимба встретился с сирийской абхазской диаспорой в Дамаске>>

Темы:
Официальный визит Хаджимба в Сирию (15)


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