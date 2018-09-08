Авидзба: активизация отношений между Сирией и Абхазией воодушевила диаспору

Хаджимба встретился с сирийской абхазской диаспорой в Дамаске>>
Пресс-секретарь президента Абхазии Наала Авидзба сообщила радио Sputnik, что встреча абхазской делегации во главе с президентом Раулем Хаджимба с диаспорой в Сирии стала большим событием.
Хаджимба встретился с сирийской абхазской диаспорой в Дамаске>>
Джано и Джино Абшилава - преподаватели французского университета Сорбонна. О том, как два брата из Абхазии стали гражданами Франции, об учебе и работе в стране Мольера, о жизни в Европе и интересе французов к абхазам читайте в материале Sputnik.
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В Южную Осетию прибудет одна из самых почитаемых икон России — мироточащая икона Божьей Матери "Семистрельная".
В Баку добровольцы взобрались на конструкцию из стекла и металла около Старого города и спустили трех котят беспокоящейся маме-кошке.
Между Арменией и Россией не может быть какой-либо напряженности в отношениях, заявил президент республики Армен Саркисян.