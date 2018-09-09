Рязанцев о Гагулия: потерял близкого друга и мудрого наставника

"Это трагедия, это трагедия печальная, прискорбная. Я был потрясен, это было неожиданно, потому что у него были определенные планы, впереди было много работы. Геннадием Гагулия была задана очень большая динамика работы, и все так резко оборвалось. Я надеюсь, что все это будет продолжено дальше, ту динамику, которую он набрал ее нужно продолжить, потому что она правильная. Я потерял близкого друга, мы хорошо общались, он был мудрым наставником", — сказал Рязанцев в интервью радио Sputnik Абхазия.

Премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия погиб в результате ДТП 8 сентября.

Правительственный кортеж попал в аварию близ поста Мюссера Гудаутского района. Геннадий Леонидович ехал из аэропорта города Сочи. Глава правительства был в составе абхазской делегации, находившейся с официальным визитом в Сирии.