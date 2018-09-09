16:06 09 Сентября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD69.03
  • EUR80.36
Поиск
Роман Рязанцев
© Фото: Facebook/Роман Рязанцев

Рязанцев о Гагулия: потерял близкого друга и мудрого наставника

Радио
Получить короткую ссылку
Темы:
Погиб в аварии премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия (22)
8020

Помощник премьер-министра Абхазии Геннадия Гагулия Роман Рязанцев в интервью радио Sputnik Абхазия гибель премьер-министра назвал большой трагедией.

"Это трагедия, это трагедия печальная, прискорбная. Я был потрясен, это было неожиданно, потому что у него были определенные планы, впереди было много работы. Геннадием Гагулия была задана очень большая динамика работы, и все так резко оборвалось. Я надеюсь, что все это будет продолжено дальше, ту динамику, которую он набрал ее нужно продолжить, потому что она правильная. Я потерял близкого друга, мы хорошо общались, он был мудрым наставником", — сказал Рязанцев в интервью радио Sputnik Абхазия.

Премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия погиб в результате ДТП 8 сентября.

Правительственный кортеж попал в аварию близ поста Мюссера Гудаутского района. Геннадий Леонидович ехал из аэропорта города Сочи. Глава правительства был в составе абхазской делегации, находившейся с официальным визитом в Сирии.

Темы:
Погиб в аварии премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия (22)
Теги:
автокатастрофы, соболезнования, Правительство Абхазии, Геннадий Гагулия, Абхазия


Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба во время официального визита в Сирийскую Арабскую Республику
Первый официальный: визит абхазской делегации в Сирию
Министр внутренних дел рассказал обстоятельства аварии, в которой погиб премьер
Министр внутренних дел рассказал обстоятельства аварии, в которой погиб премьер
Премьер-министр Абхазии погиб в автокатастрофе
Премьер-министр Геннадий Гагулия погиб в автокатастрофе

Соцсети

Sputnikabkhazia