Арчелия: влияния магнитной бури на организм можно избежать

О том, кто наиболее подвержен магнитным бурям и как легче перенести их, в интервью радио Sputnik Абхазия рассказала врач-терапевт Анжела Арчелия.

"К магнитным бурям чувствительны пациенты с заболеванием сердечно-сосудистой системой, с гипертонической болезнью, а так же пациенты, страдающие мигренозными болями. Изменения атмосферного давления, влажность и температура воздуха во время магнитных бурь очень сильно влияют на сердечно-сосудистую систему. Пациентам в такие дни мы рекомендуем физический и эмоциональный покой, а пациентам, которые принимают препараты от аритмии, гипертонии, нужно регулярно пить лекарства. Люди, страдающие мигренью, также чувствительны к вспышкам магнитных бурь, им нужно иметь при себе антимигренозные препараты, обезболивающие и быть готовым к перепадам атмосферного давления", — рассказала Арчелия.

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На Земле наблюдается одна из самых крупных магнитных бурь этого года, сообщается на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

Магнитная буря первого уровня уже началась и продлится еще три дня, до 14 сентября.