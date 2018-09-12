20:46 12 Сентября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD69.57
  • EUR80.65
Поиск
Анжела Арчелия
© Sputnik / Томас Тхайцук

Арчелия: влияния магнитной бури на организм можно избежать

Радио
Получить короткую ссылку
149 0 0

О том, кто наиболее подвержен магнитным бурям и как легче перенести их, в интервью радио Sputnik Абхазия рассказала врач-терапевт Анжела Арчелия.

"К магнитным бурям чувствительны пациенты с заболеванием сердечно-сосудистой системой, с гипертонической болезнью, а так же пациенты, страдающие мигренозными болями. Изменения атмосферного давления, влажность и температура воздуха во время магнитных бурь очень  сильно влияют на сердечно-сосудистую систему. Пациентам в такие дни мы рекомендуем физический и эмоциональный покой, а пациентам, которые принимают препараты от аритмии, гипертонии, нужно регулярно пить лекарства. Люди, страдающие мигренью, также чувствительны к вспышкам магнитных бурь, им нужно иметь при себе антимигренозные препараты, обезболивающие и быть готовым к перепадам атмосферного давления", — рассказала Арчелия. 

Одна из крупнейших за год магнитных бурь накроет Землю>>

На Земле наблюдается одна из самых крупных магнитных бурь этого года, сообщается на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

Магнитная буря первого уровня уже началась и продлится еще три дня, до 14 сентября.



Главные темы

Орбита Sputnik

  • В Москве открыли памятник Дмитрию Разумовскому
    В память о герое

    В столице России открыли монумент Дмитрию Разумовскому, погибшему при освобождении заложников в Бесланской школе.

  • Максим Алексеев
    Рухнувшие стереотипы

    После визита в Баку известный российский танцор и путешественник признал, что это вовсе не "старенький город", как он думал раньше.

  • Церковь Святого Креста, остров Ахтамар, Турция
    Входа нет

    Туристам с флагами Армении в руках не разрешили войти в церковь Сурб Хач (Святого Креста) острова Ахтамар на озере Ван в Турции.

  • Мягкая игрушка висит на капельнице, архивное фото
    Смертельный обед

    Трехлетняя девочка умерла в инфекционной больнице Шымкента после обеда в одном из городских кафе.

  • ТЭЦ Бишкека. Архивное фото
    Дело ТЭЦ

    Секретарь Совбеза Кыргызстана рассказал о крупных коррупционных схемах, которые использовались при модернизации ТЭЦ в Бишкеке.

  • Фигурки производства Минского фарфорового завода
    Коллекционная редкость

    Минский фарфоровый завод прекратил существование почти десять лет назад, а сейчас его изделия собирают не только в Беларуси, но и далеко за ее пределами.

  • Илья Козырев
    "Без нас и против нас"

    Латышские элиты злоупотребляют демократическими нормами, чтобы создать Латвию без русских, заявил активист на заседании ОБСЕ.

  • Задержание мужчины
    Закурить не найдется?

    В Литве таможенники задержали россиянина, перевозившего контрабандные сигареты на сумму более двух миллионов евро.

  • Саперы национальной армии Молдовы
    Эхо войны

    Ремонтные работы в Кишиневе подчас могут привести к опасным сюрпризам, из-за которых срочно требуется помощь саперов.

  • В Москве открыли памятник Дмитрию Разумовскому
    В память о герое

    В столице России открыли монумент Дмитрию Разумовскому, погибшему при освобождении заложников в Бесланской школе.

  • Максим Алексеев
    Рухнувшие стереотипы

    После визита в Баку известный российский танцор и путешественник признал, что это вовсе не "старенький город", как он думал раньше.

  • Церковь Святого Креста, остров Ахтамар, Турция
    Входа нет

    Туристам с флагами Армении в руках не разрешили войти в церковь Сурб Хач (Святого Креста) острова Ахтамар на озере Ван в Турции.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Церемония прощания с Геннадием Гагулия
Мрачный солнечный день: в Абхазии простились с Геннадием Гагулия
Премьер-министра Абхазии Геннадия Гагулия проводили в последний путь
Премьер-министра Абхазии Геннадия Гагулия проводили в последний путь
Санкции против России: кто на самом деле проиграл
Антироссийские санкции: кто на самом деле проиграл

Соцсети

Sputnikabkhazia