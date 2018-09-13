Саманба: "домашняя" ликероводочная продукция в Абхазии не прошла проверку

"Есть добросовестные предприниматели, которые реализуют качественные вина, чачу, мед. Но при этом нами было обнаружено много некачественной ликероводочной продукции. Это чача, вино, коньяк, в основном то, что изготавливают в домашних условиях. Ряд проб было взято на Рице, в Цандрипше, в Пицунде. В основном все пробы не прошли тестирование. Например, в Цандрипше из восьми проб семь не прошли по многим параметрам. Фактически эту продукцию нельзя продавать. Особенно это касается коньяка, который в Абхазии не производится. Меня всегда удивляло, что у нас продают разливной коньяк. Его к нам можно только завезти. Мы собираемся поставить вопрос о запрете продажи разливного коньяка в Абхазии", — отметил Саманба.

Домашнее не значит лучшее: какая судьба ждет кустарный алкоголь в Абхазии>>