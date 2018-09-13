Домашнее не значит лучшее: какая судьба ждет кустарный алкоголь в Абхазии

О том, почему в Абхазии могут запретить продажу разливного коньяка, какой продукт продают сегодня под видом этого напитка, что обнаружили в чаче и вине в одной из торговых точек, в интервью Sputnik рассказал председатель Госстандарта Абхазии Гарри Саманба.

Бадрак Авидзба, Sputnik.

Продают не коньяк

Руководитель Госстандарта Гарри Саманба рассказал, что перед началом туристического сезона 2018 года сотрудникам ведомства была поставлена задача проверить качество спиртных напитков, которые продаются в республике.

"Есть добросовестные предприниматели, которые изготавливают качественные вина, чачу и мед", — признал он.

Вместе с тем было выявлено большое количество некачественной коньячной и другой продукции, подчеркнул Саманба.

"Несколько проб было взято в Рицинском заповеднике, Цандрипше, Пицунде. В основном все пробы не прошли стандарты качества. В последний раз мы взяли восемь проб в Цандрипше, из них семь проб не прошли по многим параметрам, то есть получается, что продавать такой продукт нельзя, это в особенности касается коньяка", — привел данные экспертизы Саманба.

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По словам главы Госстандарта, его всегда удивляло, что в республике продают разливной коньяк, хотя в Абхазии нет коньячного производства.

"Коньяк только можно завезти, а то, что продают сегодня в Абхазии, это концентраты, смешанные со спиртом, они абсолютно не годятся. Поэтому мы сейчас готовим письмо на имя исполняющего обязанности премьер-министра Даура Джумковича Аршба, он был председателем комиссии, которая проверяла продукцию. Мы будем ставить вопрос о том, чтобы запретить продажу разливного коньяка", — отметил председатель Госстандарта.

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Насколько безопасен разливной коньяк

Гарри Саманба затруднился ответить, насколько безопасны такие коньячные напитки для здоровья, по его словам, для этого нужно проводить дополнительные исследования, но с учетом того, что образцы не прошли первичное тестирование, необходимо запретить продажу подобных продуктов.

"Это мы будем в дальнейшем проверять в Сочи. Если в коньяке спирт нормальный, то безопасность, конечно, гарантирована, но я сомневаюсь, что спирт качественный", — заметил он.

Председатель Госстандарта отметил, что если Кабинет Министров примет решение о запрете продажи разливного коньяка, то за исполнением будут следить как работники Госстандарта, так и ОБЭП.

"На разливной коньяк нет никаких документов, неизвестно откуда этот продукт. Мы будем изымать, ставить вопрос о том, что продают запрещенную продукцию", — заявил Саманба.

По его словам, недавно в Рицинском заповеднике были выявлены партии чачи и вина, в которых вовсе не оказалось спирта.

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"В этих продуктах было 0% алкоголя, происходит чистое мошенничество, вино и чачу продают в "полторашках", они разбавляют воду красителями, подделывают какие-то «вкусовые качества», показывают покупателям хороший продукт, а продают воду с красителями. Мы будем очень серьезно этим заниматься", — заверил он.

Руководитель Госстандарта посоветовал не покупать спиртные напитки, которые продаются на розлив в пластиковой таре.

"Мы в первую очередь защищаем потребителей. Хочу обратиться и к отдыхающим, и к нашим гражданам, чтобы не покупали продукцию в "полторашках". На солнце химикаты, которые есть в продукции, вступают в реакцию с этой пластмассой и становятся фактически очень опасными для здоровья", — предупредил Саманба.

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В начале июля 2018 года комиссия во главе с первым вице-премьером Дауром Аршба, в которую входили руководители различных ведомств, от СЭС до МЧС, провела инспекцию в курортных местах Абхазии. Взятая на исследование продукция не выдержала проверку.