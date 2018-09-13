Домашнее не значит лучшее: какая судьба ждет кустарный алкоголь в Абхазии

Бадрак Авидзба, Sputnik.
Продают не коньяк
Руководитель Госстандарта Гарри Саманба рассказал, что перед началом туристического сезона 2018 года сотрудникам ведомства была поставлена задача проверить качество спиртных напитков, которые продаются в республике.
"Есть добросовестные предприниматели, которые изготавливают качественные вина, чачу и мед", — признал он.
Вместе с тем было выявлено большое количество некачественной коньячной и другой продукции, подчеркнул Саманба.
"Несколько проб было взято в Рицинском заповеднике, Цандрипше, Пицунде. В основном все пробы не прошли стандарты качества. В последний раз мы взяли восемь проб в Цандрипше, из них семь проб не прошли по многим параметрам, то есть получается, что продавать такой продукт нельзя, это в особенности касается коньяка", — привел данные экспертизы Саманба.
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По словам главы Госстандарта, его всегда удивляло, что в республике продают разливной коньяк, хотя в Абхазии нет коньячного производства.
"Коньяк только можно завезти, а то, что продают сегодня в Абхазии, это концентраты, смешанные со спиртом, они абсолютно не годятся. Поэтому мы сейчас готовим письмо на имя исполняющего обязанности премьер-министра Даура Джумковича Аршба, он был председателем комиссии, которая проверяла продукцию. Мы будем ставить вопрос о том, чтобы запретить продажу разливного коньяка", — отметил председатель Госстандарта.
Насколько безопасен разливной коньяк
Гарри Саманба затруднился ответить, насколько безопасны такие коньячные напитки для здоровья, по его словам, для этого нужно проводить дополнительные исследования, но с учетом того, что образцы не прошли первичное тестирование, необходимо запретить продажу подобных продуктов.
"Это мы будем в дальнейшем проверять в Сочи. Если в коньяке спирт нормальный, то безопасность, конечно, гарантирована, но я сомневаюсь, что спирт качественный", — заметил он.
Председатель Госстандарта отметил, что если Кабинет Министров примет решение о запрете продажи разливного коньяка, то за исполнением будут следить как работники Госстандарта, так и ОБЭП.
"На разливной коньяк нет никаких документов, неизвестно откуда этот продукт. Мы будем изымать, ставить вопрос о том, что продают запрещенную продукцию", — заявил Саманба.
По его словам, недавно в Рицинском заповеднике были выявлены партии чачи и вина, в которых вовсе не оказалось спирта.
"В этих продуктах было 0% алкоголя, происходит чистое мошенничество, вино и чачу продают в "полторашках", они разбавляют воду красителями, подделывают какие-то «вкусовые качества», показывают покупателям хороший продукт, а продают воду с красителями. Мы будем очень серьезно этим заниматься", — заверил он.
Руководитель Госстандарта посоветовал не покупать спиртные напитки, которые продаются на розлив в пластиковой таре.
"Мы в первую очередь защищаем потребителей. Хочу обратиться и к отдыхающим, и к нашим гражданам, чтобы не покупали продукцию в "полторашках". На солнце химикаты, которые есть в продукции, вступают в реакцию с этой пластмассой и становятся фактически очень опасными для здоровья", — предупредил Саманба.
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В начале июля 2018 года комиссия во главе с первым вице-премьером Дауром Аршба, в которую входили руководители различных ведомств, от СЭС до МЧС, провела инспекцию в курортных местах Абхазии. Взятая на исследование продукция не выдержала проверку.