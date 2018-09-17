Агрба о победе над Иглесиасом: боксировать с лучшими – проверка собственных сил

О том, что значит победа над олимпийским чемпионом из Кубы, боксером Рониэлем Иглесиасом Сотолонго, в интервью Sputnik Абхазия рассказал член сборной России по боксу Харитон Агрба.

Боксер Харитон Агрба, выступающий за сборную России по боксу, победил в трех раундах олимпийского чемпиона из Кубы Рониэля Иглесиаса Сотолонго в рамках матчевых встреч, прошедших в Волгограде 15 сентября.

"Кубинская школа бокса вообще считается лучшей в мире, и боксировать с ними для меня было очень интересно, потому что в первую очередь я хотел проверить себя, попробовать свои силы, насколько я готов. Мы можем конкурировать с такими серьезными оппонентами, как кубинцы, это придает еще больше уверенности, а также мотивирует к тому, чтобы попасть на Чемпионат мира и стать одним из кандидатов за золотую медаль", — сказал в интервью Sputnik Абхазия Харитон Агрба.

Боксер Харитон Агрба победил олимпийского чемпиона из Кубы>>

Харитон Агрба выступает в весовой категории 69 килограммов, ему 22 года. Матчевые встречи между сборными России и Кубы завершились пятью победами российских боксеров и пятью победами кубинских спортсменов.