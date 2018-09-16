Боксер Харитон Агрба победил олимпийского чемпиона из Кубы

СУХУМ, 16 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Боксер Харитон Агрба, выступающий за сборную России по боксу, победил в трех раундах олимпийского чемпиона из Кубы Рониэля Иглесиаса Сотолонго в рамках матчевых встреч, прошедших в Волгограде 15 сентября.

"Кубинская школа бокса вообще считается лучшей в мире, и боксировать с ними для меня было очень интересно, потому что в первую очередь я хотел проверить себя, попробовать свои силы, насколько я готов", — сказал в интервью Sputnik Харитон Агрба.

Он отметил, что хочет попасть на Чемпионат мира по боксу, который пройдет в Сочи в сентябре 2019 года.

"Мы можем конкурировать с такими серьезными оппонентами, как кубинцы, это придает еще больше уверенности, а также мотивирует к тому, чтобы попасть на Чемпионат мира и стать одним из кандидатов за золотую медаль", — подчеркнул спортсмен.

Харитон Агрба на данный момент — второй номер сборной России по боксу, для того чтобы стать участником ЧМ в Сочи, ему необходимо стать первым номером. Для этого он намерен успешно выступить на Чемпионате России.

"В октябре будет чемпионат страны, у нас есть рейтинг боксеров, российский и международный, и те ребята, которые зарабатывают больше очков на международной арене, считаются фаворитами, чтобы попасть на Чемпионат мира, Олимпийские игры. И вот, выиграв сейчас бой с кубинцем, я прибавил в очках, я настроен на победу на первенстве страны, надеюсь все будет хорошо", — сказал боксер.

Харитон Агрба рассказал, что любительским боксом он стал заниматься в Волгодонске, сейчас он живет и тренируется в Ростове, в 2016 году в Таиланде боксер стал чемпионом мира в возрастной категории от 19 до 25 лет, в 2017 году стал лучшим в России.

Тренер по боксу и друг спортсмена Элизбар Джологуа рассказал, что перед боем Харитон Агрба был настроен решительно, что и дало положительный результат.

"Он был настроен решительно, потому что от исхода этих боев, которые проходят у него, он может пробиться в сборную России как первый номер и попасть в дальнейшем на Олимпийские игры. Он проявил себя в бою против олимпийского чемпиона на сто процентов, все три раунда Харитон выиграл", — отметил он.

Харитон Агрба выступает в весовой категории 69 килограммов, ему 25 лет.

"У него большие перспективы впереди, думаю, что он может стать первым номером сборной России, и мы сможем его увидеть на Чемпионате мира и даже на Олимпийских играх", — отметил он.

Матчевые встречи между сборными России и Кубы завершились пятью победами российских боксеров и столькими же победами кубинских спортсменов.