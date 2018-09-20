Гарцкия о подвиге Ирины Гоцеридзе: многих спасла, но мы не уберегли ее

В Парке Славы прошла церемония перезахоронения останков Героя Абхазии Ирины Гоцеридзе, ранее считавшейся без вести пропавшей

"Мы можем говорить об Ирине Гоцеридзе слова только в превосходной степени. И это не преувеличение. Такие, как она, очень редкие люди, для которых долг и служение Отечеству являются превыше всего. Она была немногословным человеком, очень красивой, все ее действия были направлены на то, чтобы все раненые остались живы. Я много раз прокручивал в своей голове момент, когда она переносила через реку раненых. Даже один раз перейти реку по пояс в воде, с раненым, перенести его на наш берег, было большим везением, один шанс из тысячи, а она это делала неоднократно. Но в последний раз не вернулась", — сказал Гарцкия.

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Личность Гоцеридзе удалось установить в рамках программы поиска пропавших без вести Миссии Международного Комитета Красного Креста в Абхазии.