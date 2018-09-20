23:53 20 Сентября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.47
  • EUR77.75
Поиск
Автандил Гарцкия
© Sputnik / Томас Тхайцук

Гарцкия о подвиге Ирины Гоцеридзе: многих спасла, но мы не уберегли ее

Радио
Получить короткую ссылку
10410

Командир батальона "Эвкалипт" Автандил Гарцкия рассказал о героическом подвиге Героя Абхазии Ирины Гоцеридзе, которая воевала во время Отечественной войны народа Абхазии в составе батальона.

В Парке Славы прошла церемония перезахоронения останков Героя Абхазии Ирины Гоцеридзе, ранее считавшейся без вести пропавшей

"Мы можем говорить об Ирине Гоцеридзе слова только  в превосходной степени. И это не преувеличение. Такие, как она, очень редкие люди, для которых долг и служение Отечеству являются превыше всего. Она была немногословным человеком, очень красивой, все ее действия были направлены на то, чтобы все раненые остались живы. Я много раз прокручивал в своей голове момент, когда она переносила через реку раненых. Даже один раз перейти реку по пояс в воде, с раненым, перенести его на наш берег, было большим везением, один шанс из тысячи, а она это делала неоднократно. Но в последний раз не вернулась", — сказал Гарцкия. 

Четверть века спустя: героя Ирину Гоцеридзе перезахоронили в парке Славы>>

Личность Гоцеридзе удалось установить в рамках программы поиска пропавших без вести Миссии Международного Комитета Красного Креста в Абхазии.

 

Теги:
перезахоронения, Отечественная война народа Абхазии (1992-1993), Международный комитет Красного Креста, Автандил Гарцкия, Сухум, Абхазия


Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Самые красивые библиотеки мира
Стрельба на качели и дуэль: силовики Абхазии выясняли кто круче
Стрельба на "качели" и "дуэль": силовики Абхазии выясняли кто круче
Альтернатива дорогим лекарствам
Дешево и эффективно: альтернатива дорогим лекарствам

Соцсети

Sputnikabkhazia