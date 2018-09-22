Васильков рассказал, что общего между Нартским и индийским эпосом

Доктор филологических наук, индолог Ярослав Васильков в интервью Sputnik Абхазия отметил, что между Индией и Кавказом существует немало точек соприкосновения еще с давних времен.

"Одним из главных подтверждающих эту теорию фактов является совпадение некоторых элементов Нартского эпоса Кавказа и индийских эпосов. В конце концов, я пришел к выводу, что Нартский эпос очень древний и может исчисляться тысячелетиями. Возможно, он создавался в тот период, когда сооружались гигантские курганные гробницы Майкопа, когда распространялись дольмены. Они имеют много сходных черт с индийской культурой, и не исключено, что в этом принимали участие предки индийцев", —рассказал Васильков в интервью Sputnik Абхазия.

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Российский индолог Ярослав Васильков выступил с лекцией "Далека ли Индия от Кавказа? Через археологию — к мифу и эпосу" в Академии наук Абхазии.

Ярослав Васильков родился 12 декабря 1943 года в городе Полярный Мурманской области. Он советский и российский индолог, переводчик и исследователь "Махабхараты", доктор филологических наук.