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Виктор Авидзба
© Sputnik / Томас Тхайцук

Авидзба о стрельбе на абхазской свадьбе: традиции забыты

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Традиционно у абхазов трепетное отношение к оружию, но при этом никогда не вынимали без надобности пистолет из кобуры, а кинжал из ножен, отметил в эфире радио Sputnik этнограф, кандидат исторических наук Виктор Авидзба.

"Отношение к оружию у предков абхазов было совершенно иное, чем то, которое мы наблюдаем сейчас. Ни один уважающий себя мужчина, имеющий оружие, не носил его с собой без необходимости или напоказ. У абхазов это не принято. У абхазов не принято было подходить к покойнику с оружием, но сейчас эти традиции потеряны. Есть люди, которые носят открыто оружие, которым не положено оно по службе. Они забывают о культуре ношения и использования оружия", — рассказал Авидзба.

Подробности слушайте в подкасте. 

Двое ранены во время стрельбы на свадьбе в Сухуме>>

22 сентября во время проведения свадебного торжества в банкетном зале ресторана "Абырлаш" гражданин Хагуш Алхас, 1985 года рождения, произвел выстрелы из оружия. Двое граждан, жители Сухума – женщина, 1980 года рождения, и мужчина, 1958 года рождения, в результате полученных огнестрельных ранений были доставлены в Реанимационное отделение Республиканской больницы.

Теги:
Такие обстоятельства


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