Барциц о дебюте во "Всех моих сыновьях": роль сильная, мощная, вытаскивает к свету

В Русском драматическом театре имени Фазиля Искандера продолжается полюбившийся абхазскому зрителю спектакль "Все мои сыновья" по военной драме Артура Миллера. Недавно было решено делать два состава. Еще одну молодую актрису Мадлену Барциц ввели в спектакль. Она играет роль Энн Дивер.

Больше, чем слова: "Все мои сыновья" приняли новую актрису>>

"У меня совершенно разные роли. Первая роль в спектакле "Тартюф", играла Марианну, послушную дочку. Вторая роль была в комедийном спектакле "Примадонны". Играла светлую глупышку Одри. А третья роль была в "Широколобом", играла буйволицу, возлюбленную главного персонажа. Она была страстная, провокационная, и в тоже время тонкая, ранимая. И эта роль во "Всех моих сыновьях", она, как будто завершенная, более зрелая и с такой верой в свет, с надеждой в светлое будущее. И мы, герои спектакля, тянемся к этому свету, чтобы у нас ни творилось в душе. Эта роль очень сильная, мощная, она забирает, вытаскивает к свету", — сказала Барциц.