Больше, чем слова: "Все мои сыновья" приняли новую актрису

О том, как влилась актриса Мадлена Барцыц в спектакль "Все мои сыновья", как она передала эмоции и чего бы хотелось видеть, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

В Русском драматическом театре имени Фазиля Искандера продолжает собирать зрителя спектакль "Все мои сыновья" по военной драме Артура Миллера. Уже 13-я по счету постановка проходит с аншлагом. Пьеса особенно актуальна для Абхазии в канун 25-летия Дня Победы и Независимости.

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С самого начала режиссер Антон Киселюс отвел Милане Ломия роль Энн Дивер. Молодая актриса окончила Театральный институт имени Бориса Щукина. Для тех, кто уже бывал на "Всех моих сыновьях" с ней, сложно представить кого-либо еще. Но недавно было решено делать два состава. Так спектакль получил молодую актрису Мадлену Барциц.

© Sputnik / Томас Тхайцук Спектакль "Все мои сыновья" в РУСДРАМе

Больше трагизма за словами

Во "Всех моих сыновьях" Энн Дивер – персонаж, на первый взгляд, раскованный. Она не говорит громкими лозунгами и даже не мечет молнии, защищая честь своей семьи. Энн Дивер – влюбленная девушка, которая готова ради своей любви обманывать себя и других. Делать все, чтобы быть вместе с возлюбленным Крисом (Осман Абухба).

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Мадлене Барциц, по ее собственному признанию, вливаться в ансамбль сначала было непросто. В спектакле нужно показать именно внутренние эмоции и страсти. И трагедия больше даже не из уст героев звучит, а в их молчании.

© Sputnik / Томас Тхайцук Спектакль "Все мои сыновья" в РУСДРАМе

Диалоговые эпизоды Мадлена Барциц сыграла хорошо, но именно в молчаливой игре хотелось бы видеть больше непринужденности, но, наверное, это придет с новыми постановками.

Одна из постоянных зрительниц РУСДРАМа Асида отметила, что на нынешнем спектакле наблюдала удивительную взаимовыручку актеров.

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"Я так помногу раз смотрела спектакли, что, кажется, скоро буду знать тексты всех ролей. Может, даже когда-нибудь смогу подменить отсутствующую по уважительной причине актрису, – с мечтательной улыбкой говорит она.

– На сегодняшнем спектакле для меня удивительным было, как быстро и ловко сориентировался молодой актер Осман Абухба и помог партнерше. В одной из мизансцен Мадлена Барциц вступила слишком рано, и Джамбул Жордания не успел ответить Осману. Осман же не растерялся и через реплику, продолжил. И весь спектакль не покидало ощущение, что актеры "старого состава" помогают вжиться "новенькой" Мадлене".

Действительно в очередной раз актеры РУСДРАМа продемонстрировали сплоченную игру, которая не оставила равнодушным ни одного зрителя даже в 13-й раз.

© Sputnik / Томас Тхайцук Спектакль "Все мои сыновья" в РУСДРАМе

Сложно, но интересно

"Было сложно, но в то же время интересно и очень полезно, – сказала после дебюта Мадлена Барциц. – Этот спектакль выявляет какие-то внутренние эмоции, которые, казалось бы, ты испытывал ранее. Роль очень сложная, но очень важная. Вообще все роли во "Всех моих сыновьях" важные, они создают единство спектакля. То есть все мы не можем друг без друга. Очень интересно столкновение разных людей. Противодействие персонажей – очень интересно".

© Sputnik / Томас Тхайцук Спектакль "Все мои сыновья" в РУСДРАМе

По мнению гендиректора Русского драматического театра Ираклия Хинтба, Мадлена Барциц справилась с ролью Энн Дивер.

"Сегодня роль Энн Дивер сыграла молодая актриса Мадлена Барциц, которая окончила Санкт-Петербургский институт культуры. Работает в нашем театре. Мне кажется, она справилась с этой ролью. Она была очень эмоциональна, остра в своих проявлениях. Она действительно смогла показать весь тот объем страстей, которые могут быть у влюбленной девушки и которая борется за свою любовь. Как вы видели, реакция зрителей была просто ошеломляющая. Овации… Пять раз вызывали на поклон. Я очень рад, что этот спектакль у нас получился", – добавил он.

© Sputnik / Томас Тхайцук Спектакль "Все мои сыновья" в Русдраме

Спектакль "Все мои сыновья" продолжат показывать и в новом театральном сезоне, который начнется в ноябре 2018 года.