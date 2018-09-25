Вера Бабичева: счастлива вновь вернуться в Абхазию

Спектакль "Три высокие женщины" сыграют в Абхазии в последний раз, рассказала в интервью журналисту Sputnik российская актриса театра и кино Вера Бабичева.

24 сентября РУСДРАМ представил зрителям спектакль "Три высокие женщины" Сергея Голомазова. Главные роли в спектакле исполняют актрисы Евгения Симнова, Вера Бабичева и Зоя Кайдановская.

После спектакля в интервью Sputnik Вера Бабичева отметила, что счастлива вновь приехать в Абхазию со спектаклем.

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"Мы уже были в Абхазии в рамках фестиваля "Шедевры московской сцены". Тогда началась моя дружба и с Ираклием Хинтба, и с театром, и с абхазским зрителем. У меня просто была мечта приехать сюда. Вот она осуществилась, причем с самым дорогим спектаклем. Мы сыграем его в последний раз в жизни. В прошлый раз я видела абхазскую публику, но сегодня она в очередной раз мне доказала, что она уникальная. Они ловили и юмор, и трагедию. Меня просто поражало то, как они все чувствовали и включались. Спасибо большое театру и всем, кто помогал этим гастролям. Для нас просто счастье, что мы здесь. У меня есть мечта, чтобы сюда приехали еще два спектакля – "Кроличья нора" и "Салемские ведьмы" Сергея Голомазова", – призналась Бабичева.

Спектакль "Три высокие женщины" ставится в Русском драматическом театре в рамках проекта "Шедевры московской сцены" 24 и 25 сентября.