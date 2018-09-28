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Артур Лакрба
© Sputnik / Илона Хварцкия

Лакрба о создании песни "Абхазия": я не писал, я выражал свои чувства

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Темы:
Война от первого лица: непридуманные истории (22)
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Об истории написания песни "Абхазия", о том, как освобождали Сухум во время Отечественной войны народа Абхазии, в интервью радио Sputnik рассказал ветеран войны, заслуженный артист Республики Абхазия Артур Лакрба.

Песню "Абхазия" Артура Лакрба написал ночью 27 сентября в 1993 году. Сидя дома, уже в освобожденном Сухуме, зная, что над Совмином гордо реет флаг Победы, я взял гитару, и песня полилась сама, вспоминает Лакрба. 

"Уставшие, измученные, да еще окрыленные, все ребята повалились мертвым сном. Все произошедшее на меня так подействовало, что эмоции не давали мне уснуть. Я взял гитару, ребята спали, и у меня полилась эта песня. Это все, что через меня прошло, как я чествовал этот день. Там есть фраза "стоишь нагая ты, мать моя", очень много критики было по этому поводу. Но в тот день, 27 сентября 1993 года, кто был в Сухуме, тот должен понять, что она стояла нагая, наша Родина. Я передавал в этой песни именно то, что чувствовал. Я не ожидал, что эта песня получит такую популярность, я не писал гимн, песню про Абхазию для широкого зрителя. Я писал для себя, я писал о своих чувствах, я писал о том, что переживал в тот момент", — рассказал Лакрба в беседе на радио Sputnik Абхазия. 

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Темы:
Война от первого лица: непридуманные истории (22)
Теги:
Такие обстоятельства, Отечественная война народа Абхазии (1992-1993)


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