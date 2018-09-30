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Руслан Харагуа
© Sputnik / Томас Тхайцук

Харабуа: встречаю праздник Победы с надеждой, что жизнь нашего народа улучшится

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Война от первого лица: непридуманные истории (28)
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Герой Абхазии Руслан Харабуа в эфире радио Sputnik сказал, что праздник Победы и Независимости встречает с определенной надеждой.

"Радует, что мы есть, радует, что у нас свое независимое государство, к которому мы стремились долгое время. Сегодня я встречаю этот праздник с определенной надеждой, что следующий праздник будет лучше нынешнего. Наше население почувствует, в конце концов, что живет нормально. Люди устали, хотят лучшей жизни. И у нас нет другого выхода, потому что наши непримиримые враги спят и видят, когда вернут нашу страну в свое лоно. Есть еще и их сподвижники, в первую очередь это Запад. Благо, что наш сосед — Россия, которая в ближайшие десятилетия и столетия не позволит им это сделать", — сказал Харабуа.

30 сентября Абхазия отмечает 25 годовщину Победы и Независимости. 413 дней  длилась война. На помощь народу Абхазии пришли добровольцы с Северного Кавказа, Юга России, разных российских городов. В защите своей исторической Родины принимали активное участие и представители зарубежной абхазской диаспоры. К вечеру 30 сентября 1993 года абхазские войска, успешно развивая наступление по всему фронту, вышли к реке Ингур на государственную границу с Грузией и водрузили Знамя Победы.

Темы:
Война от первого лица: непридуманные истории (28)


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