Харабуа: встречаю праздник Победы с надеждой, что жизнь нашего народа улучшится

"Радует, что мы есть, радует, что у нас свое независимое государство, к которому мы стремились долгое время. Сегодня я встречаю этот праздник с определенной надеждой, что следующий праздник будет лучше нынешнего. Наше население почувствует, в конце концов, что живет нормально. Люди устали, хотят лучшей жизни. И у нас нет другого выхода, потому что наши непримиримые враги спят и видят, когда вернут нашу страну в свое лоно. Есть еще и их сподвижники, в первую очередь это Запад. Благо, что наш сосед — Россия, которая в ближайшие десятилетия и столетия не позволит им это сделать", — сказал Харабуа.

30 сентября Абхазия отмечает 25 годовщину Победы и Независимости. 413 дней длилась война. На помощь народу Абхазии пришли добровольцы с Северного Кавказа, Юга России, разных российских городов. В защите своей исторической Родины принимали активное участие и представители зарубежной абхазской диаспоры. К вечеру 30 сентября 1993 года абхазские войска, успешно развивая наступление по всему фронту, вышли к реке Ингур на государственную границу с Грузией и водрузили Знамя Победы.