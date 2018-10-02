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Наста Агрба
© Фото : предоставлено Настой Агрба

Агрба о фестивале "Апсны" в Москве: нас просят повторить

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Об итогах прошедшего в Москве абхазского фестиваля "Апсны" в эфире радио Sputnik рассказала один из организаторов Наста Агрба.

"Мы ошеломлены итогом фестиваля, потому что не ожидали такого успеха. По данным администрации парка, нас посетило девять с половиной тысяч человек. Наши ребята волонтеры продали все сувениры, продукцию местных производителей, абхазскую аджику, варенье. У нас были огромные часовые очереди за кофе, за едой. К нам продолжают поступать отзывы благодарности и просят повторить. Мы рады и счастливы.
Старались рассказать о фестивале в московских СМИ, задействовали по максимуму контакты в дружественных изданиях, информационных агентствах. Но такого количества людей все же не ожидали. Сейчас понимаем, что сами не знали, насколько Абхазия интересна людям, насколько тянутся к культуре, традициям, обычаям Абхазии. На фестивале была показана церемония традиционной абхазской свадьбы. Огромному количеству людей было интересно посмотреть. Были мастер-классы по приготовлению национальных блюд. Толпы людей расталкивали друг друга, чтобы посмотреть, как они готовятся", — сказала Агрба.

Абхазская свадьба в мегаполисе: в Москве прошел фестиваль "Апсны">>

В честь 25-й годовщины Победы и Независимости Абхазии в московском парке "Красная Пресня" прошел абхазский фестиваль "Апсны". Фестиваль был организован Московской абхазской диаспорой, в организации мероприятия приняли участие более 60 волонтеров.



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