Абхазская свадьба в мегаполисе: в Москве прошел фестиваль "Апсны"

Двадцать пятую годовщину победы народа Абхазии над войсками госсовета Грузии широко отметили в Москве. В парке "Красная Пресня" прошел абхазский фестиваль «Апсны». Корреспондент Sputnik побывал на празднике и делится впечатлениями.

Лев Рыжков, Sputnik

Абхазское тепло в российском мегаполисе

Абхазскому празднику очень повезло с погодой – она в этот воскресный день была яркой, солнечной и, наверное, даже теплой. Доходило даже до плюс тринадцати градусов. Абхазские читатели, возможно, скажут: "Это же холодно!" Но для Москвы в это время года такая погода была не просто везением, а настоящим чудом.

Людей было очень много. Если оценивать на глазок, то не меньше полутора тысяч человек. Может быть, даже и две тысячи. Были семьи с детьми, влюбленные парочки – обычная парковая публика. И были, конечно же, абхазы. Их было примерно тридцать процентов от числа всех гостей фестиваля.

© Sputnik . Илья Питалев Абхазский фестиваль "Апсны"

Чем же встречали и удивляли гостей фестиваля? Первым делом, пройдя через арку металлоискателя, гости оказывались у палатки, где им предлагали выгодные поездки в Абхазию. Должен заметить, что у этой палатке царило оживление. Собственно, как и других.

Была представлена и Абхазская языковая школа. Очаровательная девушка по имени Орнелла, представлявшая учебное заведение рассказала мне, что школа учит не только абхазскому, но и английскому, французскому, другим языкам.

"А кто же приходит учить абхазский язык? – спросил я. И тут же предположил: — Москвичи?"

"Москвичи пока не записывались, — сказала Орнелла. – Язык изучают в основном свои – абхазы, их дети. Взрослые – чтобы не забыть родной язык, поговорить на нем. А дети – чтобы приобщиться к культуре отцов".

Надо сказать, что языковая школа была представлена основательно, вполне на уровне нового тысячелетия. Даже видавшие всякие чудеса и гаджеты московские дети с удивлением смотрели на интерактивную учебную доску.

Настоящий ажиотаж, конечно, возник и у стендов, где представляли блюда абхазской кухни и дегустировали абхазские вина. Запахи над этим фуд-кортом стояли невероятно манящие, легкий осенний ветерок разносил их по всему парку.

Чуть поодаль, в отдельном павильоне, всех желающих учили четырехчастному дыханию по системе кавказской йоги, а по соседству проходил мастер-класс по изготовлению игрушек.

Свадьба пела и плясала

Культурная программа абхазского фестиваля "Апсны" была также разнообразна и насыщена. Открылась она концертом классической музыки: выступил знаменитый скрипач Виктор Абрамян-Эшба в дуэте с пианисткой Ниной Лундстрем. А молодая певица Амра Барганджия просто поразила собравшихся своим филигранным сопрано.

Затем гостей фестиваля пригласили побывать на абхазской свадьбе. Первой гости увидели невесту. Она, в компании подруг стояла у мостика, по которому должна была перейти во взрослую, замужнюю жизнь.

© Sputnik . Илья Питалев Абхазский фестиваль "Апсны"

У москвичей, конечно, возникло много вопросов. И первый из них: "А где же жених?" Жители российской столицы очень удивились, когда им рассказали, что жених на свадьбе вообще не появляется. Ну, по крайней мере, до недавних времен. Сейчас уже появляется.

Вопросы все сыпались и сыпались: "А где же жених?" "Он сидит со своими друзьями". "А почему невеста молчит?" "Обычаи предписывают невесте хранить молчание".

"Вот это, я понимаю, свадьба!" — обрадовался какой-то веселый мужчина.

"Все три дня свадьбы ни жених, ни невеста не пьют ни капли вина", — сказали ему.

Весельчак даже немного расстроился, но ему сказали, что эти ограничения касаются только новобрачных.

Но вот, наконец, зазвучала музыка, и невеста пошла по мостику, навстречу семейной жизни. И началось невероятно красивое, завораживающее действо, посмотреть на которое собралось не меньше тысячи человек. Очень многие снимали видео на свои смартфоны. Так что ждем появления в соцсетях многочисленных роликов с абхазской свадьбы.

Разумеется, свадьба была, может быть, самым ярким, но не единственным представлением. Перед москвичами выступали танцевальные ансамбли из Абхазии (знаменитый "Амцабз"), братской Южной Осетии. Выступали настоящие поп-звезды – участники шоу "Голос" на Первом канале Милена Барциц, Денис и Темур Хагба.

А когда стемнело, начался показ короткометражных художественных фильмов, созданных молодыми абхазскими кинорежиссерами. Завершился праздник благотворительным футбольным матчем.

Абхазия — состоялась

Одним из почетных гостей праздника был Чрезвычайный и полномочный посол Республики Абхазия в России Игорь Ахба.

"Безусловно, в такой большой и радостный день великой победы народа Абхазии, в день независимости, проведение такого мероприятия показывает, что Абхазия есть, что она развивается и растет, — сказал корреспонденту Sputnik Игорь Ахба. – Здесь показана абхазская культура и быт. Это – еще одно свидетельство того, что Абхазия – состоялась, и она идет вперед по пути построения правового демократического государства".

Замечательным подарком к празднику, по словам посла, стало поздравление президента РФ Владимира Путина в адрес президента Республики Абхазии Рауля Хаджимба.

© Sputnik . Илья Питалев Абхазский фестиваль "Апсны"

"Владимир Путин отметил, что Абхазия достигла значительных успехов в построении государственных институтов, укреплении обороноспособности и подчеркнул, что Россия и впредь будет оказывать поддержку властям и народу в решении стоящих перед Абхазией задач, — сказал посол. – Это очень важно, поскольку Россия является нашим главным союзником и стратегическим партнером".