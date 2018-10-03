Мелик-Гусейнов о "нобелевке" за лечение рака: метод уникален, но не изучен

О том, что собой представляет иммуноонкология, за разработку которой получили нобелевскую премию американец Джеймс Аллисон и представитель Японии Тасуко Хондзе, в эфире радио Sputnik рассказал директор НИИ организации здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов.

Нобелевскую премию по медицине за 2018 год вручили американцу Джеймсу Аллисону и представителю Японии Тасуко Хондзе. Их открытия способствовали разработке новых подходов к лечению злокачественных опухолей.

"Нобелевские лауреаты нынешнего года нашли совершенно новый принцип терапии рака. Аллисон и Хондзе показали, как различные стратегии подавления "тормозов" иммунной системы могут быть использованы в лечении рака", — говорится в пресс-релизе Нобелевского комитета.

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Благодаря открытиям Эллисона и Хондзе был создан новый метода лечения некоторых видов рака. Ранее эти заболевания считались неизлечимыми.

"Это действительно уникальная разработка, и весь мир с замиранием следит за тем, что будет происходить в онкологии в ближайшее время. Такие методы лечения, как хирургия, химиотерапия, лучевая терапия исчерпывают себя, потому что уже виден предел их возможностей, видны проблемные моменты, связанные с последствиями применения этих методов, побочные эффекты. Конечно, ученые всего мира ищут новые способы излечения от рака. Кто-то ищет вакцину, кто-то программирует клетки. Кто-то занимается иммуноонкологией, и это новое направление для всего человечества. Иммуноонкологические препараты появились не так давно, буквально несколько лет назад, они представились миру как совершенно новый класс лекарственных средств. Таким образом программируются иммунные клетки человека, что за счет иммунитета человека начинается подавление роста опухоли. Опухоль консервируется или полностью исчезает. Это если очень просто объяснять. Пока это очень дорогое лечение, во многих странах мира оно еще недоступно. В России только начинают появляться такие технологии. Конечно же, эффект от них виден, но до конца этот метод лечения пока не изучен. Много белых пятен в вопросе иммунитета, поэтому такую терапию нужно использовать с большой осторожностью в практике", — сказал Мелик-Гусейнов в эфире радио Sputnik.

Церемония награждения лауреатов пройдет по традиции 10 декабря, в день смерти Альфреда Нобеля. Сумма каждой из Нобелевских премий в 2018 году составляет девять миллионов шведских крон (около миллиона долларов).