Алавердян: Шарль Азнавур был везде, где было трудно

"Как музыкант, он останется в моей памяти как "глыба". Там, где было трудно, везде был Шарль Азнавур, везде он пел, везде собирал стадионы, везде он помогал. Так было еще с военных лет Великой Отечественной войны, когда он прятал еврейских детей, женщин, стариков, чтобы их гитлеровцы не расстреляли. А после войны он стал известным общественным деятелем, помимо того, что он был великим музыкантом. Он был тем человеком, который не проходил мимо беды", — сказал Алавердян.

Музыкант рассказал, как Азнавур поддерживал связь со своей исторической родиной Арменией, как помогал соотечественникам.

Эйфелеву башню подсветили золотым цветом в память об Азнавуре>>

"После землетрясения в Армении в 1988 году Азнавур буквально поднял весь мир. Очень многие музыканты, деятели искусств побывали в Армении. Они и у себя на родине, и в других краях выступали с гастролями и перечисляли гонорары в помощь армянскому народу. После развала СССР, когда Армения встала на тяжелый путь роста как независимое государство, тоже было очень много приездов Шарля Азнавура. Он встречался со всеми слоями населения. Он занимается с моим родным братом, который занимается вопросами инвалидов в Ереване, являясь сам инвалидом. Очень много они сделали совместно, очень много Шарль Азнавур помог", — рассказал Алик Алавердян.

Гражданская панихида по французскому шансонье Шарлю Азнавуру пройдет в пятницу в Доме инвалидов в Париже, сообщает газета Parisien со ссылкой на собственные источники.

Азнавур скончался на 95-м году жизни в ночь на понедельник в своем доме на юге Франции. Результаты вскрытия показали, что отек легких привел к сердечно-легочной недостаточности, что и стало причиной смерти.

"На проведении национальной церемонии прощания с ушедшим 94-летним певцом настаивали парламентарии… По нашей информации, она пройдет в пятницу утром в Доме инвалидов", — передает издание. Ранее сообщалось, что семья Азнавура выступает против национальной церемонии прощания.