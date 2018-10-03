Кове о готовящемся заявлении на Женевских дискуссиях: потребуем равных прав с Грузией

"Не так давно, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, премьер-министр Грузии заявлял о тех шагах, которая грузинская сторона делает в отношении Абхазии и Южной Осетии. Он доводил до международного сообщества, что они предлагают нам различные блага, связанные с визовыми поездками, с бесплатной медициной и та пресловутая программа, именуемая "Шаг к будущему", якобы направлена на то, чтобы жители Абхазии и Южной Осетии имели возможность пользоваться всем. Конечно, за всем этим последовали заявления министерства иностранных дел обеих республик, где мы выразили свое отношение ко всем этим заявлениям. Для нас категорически неприемлемо, чтобы до мирового сообщества доводилась информация только от одной стороны. Делегациям из Южной Осетии и Абхазии должны быть предоставлено абсолютно равные права, такие же возможности, как у грузинской стороны, чтобы донести свою позицию. Я думаю, что на предстоящих Женевских дискуссиях, мы вместе выступим с заявлением, в котором в категоричной форме заявим, что этот вопрос надо решать. Недопустимо, когда одна из сторон конфликта доводит до мирового сообщества исключительно свою информацию. Это не дает никаких результатов. На протяжении десяти лет, уже предстоит 45 раунд Женевских дискуссий, несмотря на значимость этой площадки, пришло время, когда мы должны кардинально эти вещи менять", — отметил дипломат.

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Министр иностранных дел Абхазии Даур Кове встретился со своим коллегой из Южной Осетии Дмитрием Медоевым в среду 3 октября.