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Дмитрий Медоев
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Медоев: высказывания Грузии с международных трибун нас не касаются

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Неприменение силы - это важнейший принцип, на котором должно базироваться будущее развитие отношений Южной Осетии и Абхазии с Грузией, отметил на встрече с главой МИД Абхазии Дауром Кове министр иностранных дел Южной Осетии Дмитрий Медоев.

"В этом году исполняется 10 лет Женевским дискуссиям. Может быть, нет каких-то особых результатов, но то, что у нас есть площадка, где мы можем высказывать свои позиции, доводить до мирового сообщества свои идеи установления мира и безопасности в регионе и на Кавказе в целом, очень важно. Мы сейчас, на 45 раунде Женевских дискуссий будем опять ставить вопрос о подписании обязывающего документа о неприменении силы со стороны Грузии в наших двусторонних отношениях, наших отношениях с Грузией, а также в отношениях Абхазии с Грузией", — сказал Медоев.

Дипломат отметил, что неприменение силы – это важнейший принцип, на котором должно базироваться будущее развитие отношений. 

"В Женеве мы сделаем все, чтобы наши позиции были услышаны. Наши позиции известные и твердые. Никаких реакций на высказывания руководителей Грузии, которые они делают с различных международных трибун, нас не касаются. У нас есть страна, парламент, народ, референдум, конституция, и мы ни в коем случае не собираемся идти на поводу у каких-то течений", — сказал Дмитрий Медоев.

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Министр иностранных дел Абхазии Даур Кове встретился со своим коллегой из Южной Осетии Дмитрием Медоевым в среду 3 октября.


Теги:
Женевские дискуссии, Дмитрий Медоев, Грузия, Южная Осетия, Россия, Абхазия


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