Герман о фильме “Волк” Ады Квирая: пропитан духом и запахом детства

Кинокартина "Волк" режиссера Ады Квирая, премьера которой состоялась в Сухуме, рассчитана на подготовленного зрителя и пробуждает архетипы, которые есть у нас в сознании, сказала в интервью Sputnik Абхазия журналист, руководитель интернет-проекта "Асаркьа" Розита Герман.

Премьерный показ кинокартины "Волк" режиссера Ады Квирая состоялся в Сухуме в среду 3 октября.

Одним из первых зрителей стала журналист, руководитель интернет-проекта "Асаркьа" Розита Герман. По ее словам, с первого раза картину сложно воспринять и тем более понять.

"Я смотрю фильм во второй раз и полностью согласна с тем, что он рассчитан на подготовленного зрителя. Кино пробуждает архетипы, которые есть у нас в сознании. Вроде бы ощущается какой-то эмоциональный отклик, но его сложно объяснить. Для меня картина пропитана духом и запахом детства. Но мне понятно, почему она не воспринимается сразу, и в этом нет ничего плохого", — считает Герман.

Художественный эксперимент: премьера картины "Волк" состоялась в Сухуме>>

Фильм "Волк" снят по одноименному рассказу Даура Начкебия и рассказывает о сложном подростковом восприятии реальности. По словам режиссера фильма Ады Квирая, картину можно назвать экспериментом.



