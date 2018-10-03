Художественный эксперимент: премьера картины "Волк" состоялась в Сухуме

СУХУМ, 3 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Премьерный показ кинокартины "Волк" режиссера Ады Квирая состоялся в Сухуме в среду 3 октября.

Фильм основывается на одноименном рассказе Даура Начкебия и рассказывает о сложном подростковом восприятии реальности. Уже несколько лет мальчик слушает историю своего дедушки о том, как тот убивает волка, но все же парень надеется – когда-нибудь дедушка изменит конец своего рассказа.

По словам режиссера, картину можно назвать экспериментом.

© Sputnik / Томас Тхайцук Роман Даура Начкебия "Берег ночи" вышел на сербском языке

"Я уже несколько лет работаю в манере художественно-документального кино. У меня была идея сделать многослойный проект. Какие-то моменты абсолютно документальные, но должны читаться зрителем как художественное произведение. Мне показалось, что этот рассказ, в котором мальчик вспоминает истории дедушки о волке, его можно зачастую воспринять только через литературу. А в рассказе Даура Начкебия мне это показалось очень понятным, и поэтому я смогла использовать разные приемы, при этом с малым бюджетом", — рассказала Квирая.

Работа над фильмом велась больше полутора лет. Во время съемок были использованы все технологические новинки для монтажа и передачи идеи, отметила автор. Больше всего зрителей удивила звуковая подача фильма – основной текст читался на абхазском, а для перевода были использованы не субтитры, а синхронная озвучка актера.

"В первой версии был абхазский текст и общие субтитры, но я сразу заметила, что это отвлекало и рассеивало зрителя от самой идеи фильма. Я долго думала, как выйти из ситуации и главный герой – Кесоу Хагба помог мне.

Мы четыре дня перезаписывали русский текст, и это далось нам нелегко, ведь он все же актер абхазского театра, а, когда слышишь такую речь на экране, возникает много "но". При этом я все же хотела, чтобы остался местный колорит нашей речи, поэтому оставила и абхазскую версию на фоне", — объяснила режиссер.

© Фото : предоставлено Инаром Нармания Любовь и судьбы "маленьких" людей режиссера Инара Нармания

Несмотря на проделанную работу, автор отметила, что фильм создан для подготовленного и зрелого зрителя.

"Человек уже довольно зрелый приходит к той мысли, которая выводится из этого рассказа. А мысль заключается в том, что человек в жизни должен принимать и плохое и хорошее и каким-то образом это уравновешивать. Для меня это очень современная идея", — отметила Квирая.

Одним из таких зрителей стала Розита Герман. По ее словам, с первого раза картину сложно воспринять и тем более понять.

"Я смотрю фильм во второй раз и полностью согласна с тем, что он рассчитан на подготовленного зрителя. Кино пробуждает архетипы, которые есть у нас в сознании. Вроде бы ощущается какой-то эмоциональный отклик, но его сложно объяснить. Для меня картина пропитана духом и запахом детства. Но, мне понятно, почему оно не воспринимается сразу, и в этом нет ничего плохого", — считает Герман.

После премьерного показа автор пообещала провести еще один киновечер и уже подробно обсудить все тонкости своего эксперимента.

Ада Квирая – выпускница Киевской государственной академии искусств по специальности "режиссер игрового кино". В 2008 г. Она закончила Высшие курсы режиссеров и сценаристов в Москве по специальности "режиссер игрового и документального кино". С 1990 г. по 2004 г. — штатный режиссер киевской киностудии им. А.Довженко. С 2004 года — живет и работает в Абхазии. С 2004 года работает в Абхазии, является ведущей авторской программы "Наше кино" на Абхазском телевидении.

Ее работы "В мире было яблоко" (1987 г.), "Агнец" (1989 г.), "Красное с белым и немного зеленого", "Девушка на шаре. Воплощение" становились дипломантами и лауреатами международных конкурсов.