Никулин о биолабораториях США у границ России: реальная угроза

Страны СНГ в рамках ОДКБ должны избавляться от биолабораторий, которые США разместили на их территориях, потому что они несут опасность, сказал в интервью Sputnik экс-член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин.

США наращивают число биолабораторий и контроль за национальными коллекциями патогенных микроорганизмов на сопредельных с Россией и Китаем территориях, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

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"Угроза реальна. Пентагон уже потратил больше миллиарда долларов на лаборатории в странах СНГ. Таких лабораторий уже около сорока. Практически по всей южной границе России расположены американские военные лаборатории. Пентагон – это не благотворительная организация, а реальная угроза. Что с этим делать? Делать надо то же, что делал СССР в аналогичных случаях – укреплять наш оборонный потенциал, укреплять наш Саннадзор, Роспотребнадзор и так далее, чтобы у них в инструменте были все наши научные, исследовательские учреждения, чтобы у нас был полный инструмент борьбы с такого рода угрозами. В центре Ричарда Лугара ведутся эксперименты с самыми опасными заболеваниями, такими как туляремия, атипичная форма чумы, сибирская язва и тому подобное. Страны СНГ в рамках ОДКБ должны избавляться от такого рода опасностей. Потому что это не только не снижает угрозу, как декларируют американцы, но и, наоборот, увеличивают ее, потому что эпидемиологическая обстановка в местах этих лабораторий резко ухудшается", — сказал Никулин в эфире радио Sputnik.

Ранее бывший министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе на пресс-конференции в Москве заявил, что обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой расследовать деятельность лаборатории имени Ричарда Лугара, где, как он утверждает, могут проводить летальные эксперименты над людьми. Гиоргадзе привел данные о смерти 30 человек, предположительно, погибших в декабре 2015 года во время прохождения лечения от гепатита С в лаборатории. В апреле и августе 2016 года погибли, соответственно, 30 и 13 человек, в графе причины смерти указано "неизвестно", но расследований причин не проводились. По его словам, имена не указаны, только присвоенные им номера с датами рождения и половой принадлежностью.