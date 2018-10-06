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Екатерина Еник
© Фото : предоставлено Екатериной Еник

Еник об участии в "Золотой осени-2018": хотим рассказать, как идем в ногу со временем

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О том, какую продукцию будет выставлять бренд "Гастрономические сувениры" на выставке в Москве и чего ждут его представители от участия в "Золотой осени", в интервью Sputnik рассказала торговый представитель бренда Екатерина Еник.

"В нашем бренде две позиции  — чача (50 граммов) и аджика (40 граммов). Наша продукция выступает в роли сувенира. В этом году эти сувениры уже успели купить, подарить, увезти в свою страну как гости, так и местные жители.  Наши покупатели в основном туристы, им нравится продукция, они удивлены, потому что в своем роде мы первые в Абхазии, кто запустил такой маленький формат сувенирных продуктов. Мы продаем в сувенирных лавках, мы есть в отелях, по всем городам Абхазии. 

Торговый представитель бренда "Гастрономические сувениры" выразила надежду, что после участия на выставке "Золотая осень-2018" в Москве о них услышат многие.  

"Мы хотим похвастаться, что мы делаем такую качественную, современную продукцию, идем в ногу со временем. Ее не стыдно подарить, выглядит очень симпатично ", — сказала Еник. 

Кабинет Министров Абхазии издал распоряжение о создании рабочей группы по организации участия абхазской делегации в 20 Российской агропромышленной выставке "Золотая осень-2018", сообщается на сайте Кабмина.

Российская агропромышленная выставка "Золотая осень" ежегодно проводится Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. 

Новички и старожилы: кто представит Абхазию на "Золотой осени-2018">>

С 10 по 13 октября 2018 года экспозиции "Золотой осени" в павильонах и под открытым небом вновь смогут посмотреть не менее 300 тысяч посетителей.

Абхазские предприниматели примут участие в Российской агропромышленной выставке "Золотая осень" в седьмой раз.

Теги:
выставка, бренды, Золотая осень (выставка), Абхазия, Россия


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