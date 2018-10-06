Арухаа о фестивале адыгской культуры: абхазское творчество удивило зарубежные диаспоры

СУХУМ, 6 окт – Sputnik. Государственный оркестр народных инструментов имени Отара Хунцария стал лауреатом первой степени на фестивале адыгской культуры, который прошел в Майкопе со 2 по 6 октября, сообщил в интервью Sputnik руководитель оркестра Денис Арухаа.

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"Наш коллектив был удостоен диплома лауреата первой степени. Председатель жюри похвалил наше произведение. В принципе, мы поехали не за местами, это был огромный опыт. Мы познакомились с новыми произведениями и аранжировками, а также с коллективами. Это был большой праздник музыки", — рассказал Арухаа.

Специально для фестиваля оркестр подготовил музыкальное произведение "Исламей" под национальный адыгейский танец.

"Мы специально для фестиваля подготовили произведение "Исламей", чтобы показать зрителю, что мы можем играть не только абхазский фольклор, но и произведения народов Кавказа. Однако мы представили ее в нетрадиционном для них виде — вступление было специально придумано и не сочеталось с танцем. Сначала даже жюри не понимало, что происходит, вроде бы объявили "Исламей", а играли совсем другое. Они интересовались, почему так и кто это придумал, им стало очень интересно", — подчеркнул руководитель оркестра.

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По словам Арухаа, выступление абхазского коллектива вызвало интерес не только среди организаторов, но и участников фестиваля.

"После концерта участники из других республик подходили и спрашивали, можно ли пригласить нас на участие в конкурсах, организовать сольные концерты. Словом, интересовались нашим творчеством и отметили наш современный подход к традиционной музыке. Представители адыгской диаспоры из Израиля даже пригласили нас в гости", — отметил он.

Государственный оркестр народных инструментов имени Отара Хунцария впервые образовался в 2016 году. Для ансамбля фестиваль в Адыгее стал первым гастрольным выступлением.

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