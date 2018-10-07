18:02 07 Октября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.63
  • EUR76.66
Поиск
Андрей Какалия
© Фото : предоставлено Андреем Какалия

Какалия: детский лагерь на Ауадхаре привел к альпинизму

Радио
Получить короткую ссылку
8 0 0

Альпинист - любитель Андрей Какалия, посвятивший свое восхождение на пик Ленина 25 –летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии, рассказал в интервью Sputnik, что любовь к горам ему с детства привил дядя, спелеолог Владимир Какалия.

"Мой дядя Владимир Какалия привил мне любовь к горам смолоду, наверное, лет в 14-15, когда в Абхазии организовывались детские лагеря на Ауадхаре, с тех пор я хожу в горы, занимаюсь альпинизмом непрофессионально. Детство у меня было в Абхазии, в первые дни войны я был там, затем пошел в школу в России и получил здесь образование.

В Абхазии я походил по вершинам в Сухумском районе, также на Ауадхаре очень много вершин интересных, есть технические маршруты, я много ходил в тот район. Если же говорить о высотных восхождениях, то это только Эльбрус и пик Ленина. Это сравнительно небольшой опыт, начало положено",- сказал Какалия.

Покорить Ленина: абхазский альпинист посвятил свой рекорд юбилею Победы>>

Восхождение на Пик Ленина, вершину Чон-Алайского хребта  на границе Киргизии и Таджикистана Андрей Какалия совершил  в августе.  Свое 15  дневное  восхождение на высоту 7134 метра он посвятил  25-летию Победы и  Независимости Абхазии. Андрей работает системным администратором на крупном промышленном производстве в Твери, а также увлекается альпинизмом.

Теги:
альпинисты, Абхазия


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Учения антитеррористического отряда Омега
    Я не хочу домой

    В Латвии впервые проведена операция по спасению заложника на воде –освободили латвийца, которого против его воли везли на яхте из Швеции на родину.

  • Железная дорога
    На новые рельсы

    В Каунасском районе Литвы завершилось строительство участка железнодорожной магистрали Rail Baltica.

  • Автомобиль стоит у стоп-линии перед пешеходным переходом
    Опасный маневр

    В популярных группах и на страницах в социальных сетях появилось видео, на котором в Кишиневе едва не погибла целая семья.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Снимок End Floating иранского фотографа Saeed Mohammadzadeh - главный победитель конкурса Environmental Photographer of the Year 2018
Победители фотоконкурса Экологический фотограф 2018 года
Земляки Хабиба Нурмагомедова празднуют его победу
Земляки Хабиба Нурмагомедова празднуют его победу в Махачкале.
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума

Соцсети

Sputnikabkhazia