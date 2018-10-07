Какалия: детский лагерь на Ауадхаре привел к альпинизму

Альпинист - любитель Андрей Какалия, посвятивший свое восхождение на пик Ленина 25 –летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии, рассказал в интервью Sputnik, что любовь к горам ему с детства привил дядя, спелеолог Владимир Какалия.

"Мой дядя Владимир Какалия привил мне любовь к горам смолоду, наверное, лет в 14-15, когда в Абхазии организовывались детские лагеря на Ауадхаре, с тех пор я хожу в горы, занимаюсь альпинизмом непрофессионально. Детство у меня было в Абхазии, в первые дни войны я был там, затем пошел в школу в России и получил здесь образование.

В Абхазии я походил по вершинам в Сухумском районе, также на Ауадхаре очень много вершин интересных, есть технические маршруты, я много ходил в тот район. Если же говорить о высотных восхождениях, то это только Эльбрус и пик Ленина. Это сравнительно небольшой опыт, начало положено",- сказал Какалия.

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Восхождение на Пик Ленина, вершину Чон-Алайского хребта на границе Киргизии и Таджикистана Андрей Какалия совершил в августе. Свое 15 дневное восхождение на высоту 7134 метра он посвятил 25-летию Победы и Независимости Абхазии. Андрей работает системным администратором на крупном промышленном производстве в Твери, а также увлекается альпинизмом.