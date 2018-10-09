23:53 09 Октября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.40
  • EUR76.21
Поиск
Вячеслав Абухба
© Sputnik / Томас Тхайцук

Абухба о хирурге Шаповалове: деревья умирают стоя – это о нем

Радио
Получить короткую ссылку
36 0 0

На 74-м году жизни скончался заслуженный врач Республики Абхазия, кавалер ордена Мужества Российской Федерации, в период Отечественной войны народа Абхазии - начальник хирургического отделения Ткуарчалского госпиталя - Максим Шаповалов.

Главный врач Сухумской городской больницы Вячеслав Абухба в интервью Sputnik Абхазия отметил, что о Максиме он может говорить только самые добрые и светлые слова.

"Ушел из жизни замечательный специалист высокого класса, хирург-профессионал, достойный гражданин Республики Абхазия, семьянин, друг, товарищ Максим Андреевич Шаповалов. Это для нас большая потеря, потому как, чтобы вырастить, воспитать хирурга такого высокого ранга, требуется очень много времени и других затрат, как интеллектуальных, так и материальных. Шаповалов прожил очень содержательную жизнь. Его дети могут жить на этом свете с высоко поднятой головой. Я о Шаповалове могу сказать только самые светлые, добрые слова. Он был предан Абхазии. До последнего времени он заведовал отделением. Как говорят, деревья умирают стоя, так и он – остался дома один на некоторое время и умер тихо в кресле, не побеспокоив никого. Мы очень сожалеем, в больнице объявлен трехдневный траур", — сказал Абухба. 

Легенда из Акармары: памяти хирурга Максима Шаповалова>>

С 1994 года и до последних дней Максим Шаповалов работал хирургом, затем заведующим хирургическим отделением Сухумской городской клинической больницы, внес большой личный вклад в становление профессиональной хирургии в стране, сообщает пресс-служба Минздрава Абхазии. 




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Собибор
    Ничто не забыто

    В Цхинвале вспомнят одно из значимых событий в истории Великой Отечественной войны — 75-летие восстания в концлагере Собибор.

  • Новая ветка Бакинского метрополитена
    Не женская работа?

    В Бакинском метрополитене поездом будет управлять женщина. Она прошла жесткий отбор среди нескольких сот кандидатов на место машиниста.

  • Звартноц международный аэропорт
    А дома – лучше!

    Граждане Армении стали реже уезжать за границу - глава миграционной службы республики представил статистические данные.

  • Пункт пропуска Терехово на латвийско-российской границе
    Ездить по-соседски

    Госдума ратифицировала соглашение об упрощении порядка взаимных поездок жителей приграничных территорий России и Латвии.

  • 42 минуты под землей

    Литовский Сейм одобрил законопроект о строительстве метрополитена в Вильнюсе – идея обсуждалась на протяжении десяти лет.

  • Свадьба
    Горько!

    В Интернете набирает популярность видео, на котором молдавские комики высмеяли всех героев свадьбы.

  • Собибор
    Ничто не забыто

    В Цхинвале вспомнят одно из значимых событий в истории Великой Отечественной войны — 75-летие восстания в концлагере Собибор.

  • Новая ветка Бакинского метрополитена
    Не женская работа?

    В Бакинском метрополитене поездом будет управлять женщина. Она прошла жесткий отбор среди нескольких сот кандидатов на место машиниста.

  • Звартноц международный аэропорт
    А дома – лучше!

    Граждане Армении стали реже уезжать за границу - глава миграционной службы республики представил статистические данные.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Вывоз РКН Союз-ФГ с ТПК «Союз МС-10»
На "Гагаринском старте": "Союз" готовят к запуску на Байконуре
Рысь воспитывает домашних котят
Приемная мать со стажем: в Сибирском зоопарке рысь воспитывает котят
Нарушения ПДД в Абхазии
Нарушения правил на дорогах Абхазии в цифрах

Соцсети

Sputnikabkhazia