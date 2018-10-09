Абухба о хирурге Шаповалове: деревья умирают стоя – это о нем

Главный врач Сухумской городской больницы Вячеслав Абухба в интервью Sputnik Абхазия отметил, что о Максиме он может говорить только самые добрые и светлые слова.

"Ушел из жизни замечательный специалист высокого класса, хирург-профессионал, достойный гражданин Республики Абхазия, семьянин, друг, товарищ Максим Андреевич Шаповалов. Это для нас большая потеря, потому как, чтобы вырастить, воспитать хирурга такого высокого ранга, требуется очень много времени и других затрат, как интеллектуальных, так и материальных. Шаповалов прожил очень содержательную жизнь. Его дети могут жить на этом свете с высоко поднятой головой. Я о Шаповалове могу сказать только самые светлые, добрые слова. Он был предан Абхазии. До последнего времени он заведовал отделением. Как говорят, деревья умирают стоя, так и он – остался дома один на некоторое время и умер тихо в кресле, не побеспокоив никого. Мы очень сожалеем, в больнице объявлен трехдневный траур", — сказал Абухба.

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С 1994 года и до последних дней Максим Шаповалов работал хирургом, затем заведующим хирургическим отделением Сухумской городской клинической больницы, внес большой личный вклад в становление профессиональной хирургии в стране, сообщает пресс-служба Минздрава Абхазии.



