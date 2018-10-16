Канджи-оглы рассказал, что чаще всего нарушают хлебозаводы Абхазии

О том, почему хлеб на второй день крошится и с какими нарушениями сталкиваются сотрудники Госстандарта Абхазии в результате проверок хлебозаводов, в беседе на радио Sputnik рассказал государственный инспектор отдела стандартизации, сертификации и аккредитации Денис Канджи-оглы.

"В целом, у нас в республике хлеб хорошего качества. Нарушения, выявляемые Госстандартом, в основном связаны со складированием муки. Зачастую у хлеба также бывает недовес. Иногда на предприятиях отсутствует нормативно-техническая документация, рецептура производства. Мы естественно реагируем на эти нарушения, пишем предписания. Покупатели часто жалуются на то, что хлеб на второй день крошится. Это связано с тем, что по ГОСТу после выпечки хлеб должен отстояться три часа в специальных шкафчиках, а люди просят продать им горячий. Это также является нарушением", — рассказал Канджи-оглы в беседе на радио Sputnik Абхазия.

16 октября 1945 года была создана Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО), которая занималась решением проблем в развитии сельского хозяйства и его производства. В 1950 году Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией провозгласила Международный день хлеба. В качестве даты празднования был выбран день образования ФАО – 16 октября.