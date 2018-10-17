14:33 17 Октября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.40
  • EUR75.65
Поиск
Иван Коновалов
© Фото : из личного архива Ивана Коновалова

Коновалов: Трамп ведет себя по отношению к НАТО и ЕС как бизнесмен

Радио
Получить короткую ссылку
710

Заявление Трампа о том, что ни один из союзников Вашингтона не ведет себя столь же враждебно по отношению к Соединенным Штатам, как Евросоюз, в эфире радио Sputnik прокомментировал директор центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов.

Дональд Трамп заявил, что ни один из союзников Вашингтона не ведет себя столь же враждебно по отношению к Соединенным Штатам, как Евросоюз. Об этом американский президент заявил в интервью телеканалу CBS.

"В принципе, как по отношению к Евросоюзу, так и по отношению к НАТО, Трамп себя ведет, как бизнесмен. Не видя никаких выгод в сотрудничестве в тесных взаимоотношениях с ЕС, а тем более с НАТО, он и там, и там всячески это демонстрирует своим так называемым союзникам, выказывая им очень серьезное презрение. Тем не менее в Евросоюзе все это проглатывают, понятно по какой причине – Вашингтон играет главную скрипку и там, и там. Думаю, что все-таки это в основном декларации Трампа, но характеризующие его личное отношение к ЕС и НАТО. В принципе, Трамп — сторонник двухсторонних отношений, и это видно. Ему не дают перестроить нынешний миропорядок, но если бы он мог, он бы перестроил всю систему на систему двухсторонних отношений, а не систему союзов и организаций", — сказал Коновалов в эфире радио Sputnik.

В марте США ввели ввозные пошлины на европейские сталь и алюминий, обосновав это "соображениями национальной безопасности". В ответ Брюссель установил дополнительные сборы на импорт целого ряда американских товаров.

В мае Трамп объявил о выходе Соединенных Штатов из иранской ядерной сделки и восстановлении всех санкций против страны. В ЕС пообещали блокировать действие санкций для защиты европейских компаний.


Теги:
Евросоюз, Дональд Трамп, США


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Ремонт линий электропередачи
    Осетия без света

    Подача электроэнергии в Южную Осетию будет прекращена в пятницу, 19 октября, в связи с работами на подстанции.

  • Национальная Академия Наук Азербайджана, фото из архива
    Словарный запас

    Орфографическая комиссия Национальной академии наук планирует издать совершенный орфографический словарь азербайджанского языка.

  • Второй президент Республики Армения Роберт Кочарян в гостях у Sputnik Армения
    Новый этап

    Экс-президент Армении Роберт Кочарян считает, что досрочные парламентские выборы в стране могут привести к политической монополии.

  • Мэр Риги Нил Ушаков с семьей проголосовал на выборах
    Осторожно, мошенники!

    Мэр Риги Нил Ушаков заявил, что профиль его супруги в Facebook был клонирован, и предупредил всех о возможном мошенничестве.

  • Копилка и деньги
    "Подушка безопасности"

    Власти Литвы планируют накопить полтора миллиарда евро государственного резерва на случай финансового кризиса.

  • Ливий Базюк
    Турецкий визит

    Стало известно, какие ограничения будут действовать для водителей и пешеходов во время визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Кишинев.

  • Ремонт линий электропередачи
    Осетия без света

    Подача электроэнергии в Южную Осетию будет прекращена в пятницу, 19 октября, в связи с работами на подстанции.

  • Национальная Академия Наук Азербайджана, фото из архива
    Словарный запас

    Орфографическая комиссия Национальной академии наук планирует издать совершенный орфографический словарь азербайджанского языка.

  • Второй президент Республики Армения Роберт Кочарян в гостях у Sputnik Армения
    Новый этап

    Экс-президент Армении Роберт Кочарян считает, что досрочные парламентские выборы в стране могут привести к политической монополии.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Самые потрясающие железнодорожные маршруты мира
На вкус и вес: как проверяют качество хлеба в Сухуме
На вкус и вес: как проверяют качество хлеба в Сухуме
Сколько стоит свадьба в Абхазии
Сколько стоит свадьба в Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia