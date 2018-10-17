Коновалов: Трамп ведет себя по отношению к НАТО и ЕС как бизнесмен

Заявление Трампа о том, что ни один из союзников Вашингтона не ведет себя столь же враждебно по отношению к Соединенным Штатам, как Евросоюз, в эфире радио Sputnik прокомментировал директор центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов.

Дональд Трамп заявил, что ни один из союзников Вашингтона не ведет себя столь же враждебно по отношению к Соединенным Штатам, как Евросоюз. Об этом американский президент заявил в интервью телеканалу CBS.

"В принципе, как по отношению к Евросоюзу, так и по отношению к НАТО, Трамп себя ведет, как бизнесмен. Не видя никаких выгод в сотрудничестве в тесных взаимоотношениях с ЕС, а тем более с НАТО, он и там, и там всячески это демонстрирует своим так называемым союзникам, выказывая им очень серьезное презрение. Тем не менее в Евросоюзе все это проглатывают, понятно по какой причине – Вашингтон играет главную скрипку и там, и там. Думаю, что все-таки это в основном декларации Трампа, но характеризующие его личное отношение к ЕС и НАТО. В принципе, Трамп — сторонник двухсторонних отношений, и это видно. Ему не дают перестроить нынешний миропорядок, но если бы он мог, он бы перестроил всю систему на систему двухсторонних отношений, а не систему союзов и организаций", — сказал Коновалов в эфире радио Sputnik.

В марте США ввели ввозные пошлины на европейские сталь и алюминий, обосновав это "соображениями национальной безопасности". В ответ Брюссель установил дополнительные сборы на импорт целого ряда американских товаров.

В мае Трамп объявил о выходе Соединенных Штатов из иранской ядерной сделки и восстановлении всех санкций против страны. В ЕС пообещали блокировать действие санкций для защиты европейских компаний.



