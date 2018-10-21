Ладария рассказала, как собственными силами победить осеннюю хандру

"Со сменой времен года меняется и питание человека. Летом мы кушаем одни фрукты и овощи, осенью — другие. Но все равно осенью чего-то не хватает, что способствует выработке эндорфинов – гормонов радости и счастья. Поэтому упор нужно сделать на питание, есть нужно бананы, финики, горький шоколад, какао, кофе, печень, в которой содержится витамин D. Алкоголь – не выход из депрессии, он только усугубит состояние. Нужны также физические нагрузки. Чтобы выйти из депрессии, нужно взять себя за уши и тянуть, иначе она засосет. Иначе можно только усугубить состояние и справиться с ним потом можно будет только с помощью специалиста. Очень влияет на депрессию и выход из нее и режим сна. А также нужно занять себя, найти себя в творчестве. Должно быть как можно меньше свободного времени для того, чтобы сидеть и грузить себя мыслями", — сказала психолог.



