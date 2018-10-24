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Владимир Зантария
© Sputnik / Томас Тхайцук

Зантария о Сергее Квициния: был предан работе и требователен к журналистам

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О своем наставнике Сергее Квициния вспоминает общественный и государственный деятель Абхазии Владимир Зантария.

На 92-м году жизни скончался ветеран абхазской журналистики, бывший председатель Союза журналистов республики Сергей Квициния.

Под его руководством начинал свой журналистский путь общественный и государственный деятель Абхазии Владимир Зантария.

"В советское время он был главным редактором национальной газеты "Апсны капш", я работал с ним. Он человек, целиком и полностью преданный своей профессии, своему делу. Он был очень требовательный редактор. Он прошел достаточно серьезную школу, был инструктором идеологического отдела обкома партии и пришел к нам в редакцию с большим опытом. Я начинал молодым журналистом под его началом. Сергей Квициния был очень достойным человеком, очень многое сделал по возрождению Союза журналистов Абхазии, по сплочению наших журналистов и творческих работников", — сказал Зантария.

Зантария о Сергее Квициния: возродил Союз журналистов Абхазии>>

Сергей Квициния — заслуженный работник культуры Абхазской АССР и заслуженный журналист Республики Абхазия. Более 35 лет он был председателем Союза журналистов Абхазии, избирался депутатом IX, X, XI созывов Верховного Совета Абхазской АССР. Во время Отечественной войны народа Абхазии в августе 1992 погиб его единственный сын Руслан. Сергей Квициния посвятил его памяти поэму "Ауаз".


Теги:
журналистика, Владимир Зантария, Абхазия


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