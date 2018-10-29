Терзян-Хагба о центре "Сириус": можно узнать, что общего между физикой и музыкой

"Я получила массу впечатлений от участия в образовательном центре "Сириус". Помимо занятий по специальности и композиции, я ходила в общеобразовательную школу. Занятия там были не такие, как в обычной школе, там нам предметы преподносили с точки зрения нашей профессии. Например, на уроке физики нам рассказали, чем музыка и физика родственны. Также были уроки композиции, то есть мы должны были сами написать произведения и на концерте исполнить. Я написала "Сагу" для квартета – фортепиано, две скрипки и труба", — рассказала Терзян-Хагба в интервью Sputnik Абхазия.

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Образовательный центр "Сириус" в городе Сочи создан Образовательным фондом "Талант и успех" по поручению президента России Владимира Путина в декабре 2014 года. Ежегодно в этой программе принимают участие до 800 одаренных детей, проявивших способности в области искусств, спорта, научных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве.