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Алла Отырба
© Фото: Абхазская Филармония Им.Р.Гумба

Отырба о сольном концерте в Нижнем Новгороде: ощущение, что нас долго ждали

Радио
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О своих впечатлениях от того, как прошел первый сольный концерт в Нижегородской государственной консерватории, рассказала пианистка, Народная артистка Абхазии Алла Отырба.

"Все было так, будто мы попали к друзьям, которые нас очень долго ждали. Обстановка была по-настоящему музыкальная. Нам выделили много репетиционного времени, для нас было это очень важно. Надо было привыкнуть к другому органу, приспособиться. Мы услышали очень много теплых слов, и нас приглашают еще, что тоже очень важно. Для нас с Мариной Шамба это был первый выезд, когда мы играли такую программу — орган и фортепиано — за пределами Абхазии", — сказала Отырба.

Марина Шамба и Алла Отырба впервые дали концерт за пределами Абхазии>>

Теги:
концерты, Россия, Абхазия


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