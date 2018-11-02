Отырба о сольном концерте в Нижнем Новгороде: ощущение, что нас долго ждали

"Все было так, будто мы попали к друзьям, которые нас очень долго ждали. Обстановка была по-настоящему музыкальная. Нам выделили много репетиционного времени, для нас было это очень важно. Надо было привыкнуть к другому органу, приспособиться. Мы услышали очень много теплых слов, и нас приглашают еще, что тоже очень важно. Для нас с Мариной Шамба это был первый выезд, когда мы играли такую программу — орган и фортепиано — за пределами Абхазии", — сказала Отырба.

Марина Шамба и Алла Отырба впервые дали концерт за пределами Абхазии>>