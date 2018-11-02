17:36 02 Ноября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.58
  • EUR74.99
Поиск
Мария Захарова
© Sputnik

Захарова об аресте Вышинского: журналисты не должны быть мишенями

Радио
Получить короткую ссылку
6 0 0

Накануне Международного дня прекращения безнаказанности за преступления против журналистов, который отмечается 2 ноября, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия продолжает требовать от официального Киева немедленного освобождения Кирилла Вышинского.

"В этот день мы продолжаем требовать от официального Киева безусловного и незамедлительного освобождения руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Он продолжает удерживаться украинскими властями под стражей с момента ареста по абсолютно надуманному обвинению в государственной измене. Я напомню, вся история длится с мая этого года, практически полгода он находится в тюрьме. Мы поддерживаем публичный комментарий представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ  Арлема Дезира. В нем, в частности, выражалась надежда на освобождение Кирилла Вышинского из-под стражи 4 ноября. Этот призыв ОБСЕ не был учтен и не был услышан на Украине. К сожалению, Кирилл Вышинский останется под стражей еще на месяц. Журналисты имеют право на свободу выражения своих взглядов и мнения, я хотела бы об этом напомнить, и ни при каких обстоятельствах они не должны быть мишенью в связи со своей профессиональной деятельностью. Мы вновь призываем профильные международные структуры, правозащитные неправительственные организации реагировать решительно, осуждать все формы давления украинских властей на СМИ, не только на Кирилла Вышинского, но на все, включая судебные преследования и физическое насилие", — сказала Мария Захарова. 

Манифестация в поддержку Вышинского прошла у посольства Украины в Москве>>

Кирилла Вышинского задержали в Киеве 15 мая. Журналисту объявили, что его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.


Теги:
Мария Захарова, Вышинский, Россия, Украина


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Даугавпилс
    Я русский бы выучил…

    Американские военные и курсанты академии в Вест-Пойнте приезжают в латвийский Даугавпилс изучать русский язык.

  • Старый Вильнюс - вид с горы Гедиминаса
    Стратегия ассимиляции

    В Совете российских соотечественников заявили, что Вильнюс принимает законы, вынуждающие русских отказываться от родного языка.

  • Президент Молдовы Игорь Додон во время пресс-конференции в Москве
    Вино без пошлин

    Президент Молдовы Игорь Додон рассказал, что принесет следующий год экспортерам фруктов и вина, и ждать ли референдума о расширении его полномочий.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Армянский праздник Амшен в селе Махадыр. 1 ноября 2018.
"Амшен": осень абхазских армян
Акция в поддержку Кирилла Вышинского у посольства Украины
Акция поддержки Вышинского прошла у посольства Украины в Москве
Как бороться с пальмовым долгоносиком
Опасный красный: как бороться с пальмовым долгоносиком

Соцсети

Sputnikabkhazia