Захарова об аресте Вышинского: журналисты не должны быть мишенями

"В этот день мы продолжаем требовать от официального Киева безусловного и незамедлительного освобождения руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Он продолжает удерживаться украинскими властями под стражей с момента ареста по абсолютно надуманному обвинению в государственной измене. Я напомню, вся история длится с мая этого года, практически полгода он находится в тюрьме. Мы поддерживаем публичный комментарий представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира. В нем, в частности, выражалась надежда на освобождение Кирилла Вышинского из-под стражи 4 ноября. Этот призыв ОБСЕ не был учтен и не был услышан на Украине. К сожалению, Кирилл Вышинский останется под стражей еще на месяц. Журналисты имеют право на свободу выражения своих взглядов и мнения, я хотела бы об этом напомнить, и ни при каких обстоятельствах они не должны быть мишенью в связи со своей профессиональной деятельностью. Мы вновь призываем профильные международные структуры, правозащитные неправительственные организации реагировать решительно, осуждать все формы давления украинских властей на СМИ, не только на Кирилла Вышинского, но на все, включая судебные преследования и физическое насилие", — сказала Мария Захарова.

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Кирилла Вышинского задержали в Киеве 15 мая. Журналисту объявили, что его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.



