Мяцкявичюс об аресте Вышинского: циничная политическая игра без правил

"Меня поражает, что прошло уже полгода как человек находится в тюрьме, и никакой активности со стороны международных правозащитных организаций нет. Журналистские организации высказывают свои слова и то делают это как-то робко, опасаясь, что будут иметь за это неприятные последствия. Ситуация очевидная и страшная, потому что все прекрасно понимают, что Кирилл сидит за свою работу, все прекрасно понимают, что он не был радикалом, он не был политиком, он не был журналистом-экстремистом, который призывал к свержению существующего строя. Все понимают, что он заложник, его взяли "сомалийские пираты" в качестве товара, чтобы обменять в дальнейшем на какой-то другой товар, чтобы иметь возможность для торга. Не исключено, что сейчас перед президентскими выборами на Украине эта карта будет разыграна. Порошенко будет разыгрывать карту Вышинского, например, чтобы освободить Сенцова. Это очень циничная, беспредельная политическая игра, которая ведется без правил, и журналистам тяжело в этой ситуации что-то сказать, потому что мы просто делаем свою работу, а нас берут и сажают в тюрьму", — сказал Мацкявичюс.

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Кирилла Вышинского задержали в Киеве 15 мая. Журналисту объявили, что его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.