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Акция поддержки Вышинского прошла у посольства Украины в Москве

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© Sputnik / Рамиль Ситдиков

Из посольства Украины к манифестантам никто не вышел.

В Москве прошла акция в поддержку руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

В манифестации под девизом "Дело шито белыми нитками" приняли участие более ста человек — депутаты Госдумы, правозащитники, друзья, известные журналисты и коллеги Вышинского. 

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Участники акции скандировали: "Волю Кириллу Вышинскому!" В руках и них были портреты Кирилла с таким же хэштегом  —  #ВолюВышинскому, транспаранты и катушки с белыми нитками. Из посольства к манифестантам никто не вышел.

Теги:
Вышинский, Россия


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