Омбудсмен Шакрыл: принимаем любые обращения, не отправляя по инстанциям

Омбудсмен Абхазии Асида Шакрыл рассказала в эфире радио Sputnik Абхазия о том, с какими проблемами жители Абхазии могут обращаться в офис Уполномоченного по правам человека в Сухуме.

Офис Уполномоченного по правам человека в Сухуме открылся в здании Нацбиблиотеки в четверг 1 ноября.

"Теперь мы можем всех официально приглашать, мы находимся в Сухуме, в здании республиканской библиотеки, по адресу улица Лакоба, дом 11. У кого есть какие-то вопросы, проблемы, могут к нам обращаться в любое время. По любым вопросам, касающимся прав человека, мы готовы консультировать, помогать. Хотя в законе написано, что человек, прежде, чем прийти сюда, должен пройти все инстанции, но я готова принимать и без этого. Мы активно сотрудничаем с нашими неправительственными организациями, в которых есть общественные приемные по правам человека. Например, в Ассоциации женщин Абхазии занимаются конкретно проблемами женщин, в Центре гуманитарных программ по всем вопросам принимают людей, в ассоциации "Инва-Содействие" принимают инвалидов. Поэтому, когда обращаются к уполномоченному, мы в тесной координации с этими неправительственными организациями работаем. Поэтому мы не будем исключать какие-то категории людей, которым требуется помощь", — сказала Шакрыл.

Президент Абхазии Рауль Хаджимба подписал закон о создании должности уполномоченного по правам человека 26 февраля 2016 года.

Согласно документу, кандидат на эту должность должен быть не моложе 35 лет, иметь гражданство Абхазии и постоянно проживать в республике.

Шакрыл о работе омбудсмена в Абхазии: готовы помогать и консультировать людей>>

Уполномоченный по правам человека избирается на пятилетний срок, при этом пост нельзя занимать более двух сроков подряд.



