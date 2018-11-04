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Ираклий Кация
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Тренер Кация рассказал, почему на тренировки не допускает родителей

Радио
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Мастер спорта Абхазии, тренер по футболу Ираклий Кация рассказал радио Sputnik о том, какого правила должны придерживаться родители его подопечных.

"Тяжело очень, когда родители пытаются вмешаться в тренировочный процесс. Есть мальчишки, которые и не похожи на мальчишек, потому что родители слишком их опекают. На стадионе "Динамо", где я провожу тренировки, запретил находиться родителям. Родители моих воспитанников адекватные, они меня поняли, и ни один из них не присутствует на тренировках. Ребенок теряется, он не знает, кого слушать — меня, отца или мать. Родители слишком опекают своих детей и это плохо, думаю, в дальнейшем им будет тяжело. Мне надо, чтобы они были сильны духом. Некоторые родители расслабляют своих детей. Я очень редко хвалю ребят, даже тогда, когда они хорошо играют и  выигрывают. Они очень ждут моей похвалы, стараются понравиться. А для этого надо хорошо сыграть, то есть футбольную тренировку перенести на поле, когда у нас проходят игры", — сказал Кация.

Воспитанники Ираклия Кация, игроки детской и юношеской команд "Нарт" из Сухума стали серебряными и бронзовыми призерами на Международном турнире по футболу "DAGOMYS CUP 2018", который проходил в Сочи. В турнире участвовали футболисты из Москвы, Челябинска, Ростова, Сочи, Дагомыса, Саранска, Сухума, Ташкента.



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