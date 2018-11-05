Барциц о лжеабхазских ярмарках в России: подозрение должно вызвать наличие вина и мяса

Жительница Иркутска Елизавета обратилась с письмом в редакцию информационного агентства Sputnik Абхазия с сообщением о том, что в феврале 2018 года в иркутском выставочном центре "Сибэкспоцентр" проходила ярмарка "Дары Абхазии", посетив которую, женщина приобрела мясо и домашнее вино "Изабелла". Покупками жительница Иркутска осталась недовольна.

По ее информации, с 1 по 11 ноября в "Сибэкспоцентре" проходит очередная ярмарка "Дары Абхазии".

"Я уже неоднократно говорил, что мы уполномочили только одну структуру, которая называется "Региональные ярмарки", для предоставления ряда наших товаров на российские рынки. Эти товары производят наши фермеры и небольшие предприятия. Мы проводили такие выставочные мероприятия в пяти городах, это Казань, Сургут, Белгород, Тула и Воронеж. Там были представлены действительно наши продукты. Мясная продукция точно не представлена в этом сегменте. На выставках Абхазия представляет джемы, компоты, варенье. Алкогольная продукция у нас также не представлена. Это прерогатива больших компаний. Что касается различных возможных действий недобросовестных предпринимателей, то я допускаю мысль, что могут быть какие-то рецидивы. Но в большинстве регионов мы перекрыли им такие возможности. Это зависит и от требовательности и бдительности местных властей, и от строгого контроля соответствующих контролирующих органов. Мы просим соответствующие структуры и неравнодушных граждан незамедлительно сообщать о подобных случаях в Торгпредство, в Международный культурно-деловой центр. Нам нужна информация, потому что мы не можем осуществлять постоянный мониторинг во всех субъектах России", — сказал Олег Барциц.

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