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Инга Карчава
© Фото: Facebook/Инга Карчава

Карчава о тренере Хашба: с ним женская сборная Абхазии по баскетболу ни разу не проиграла

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В Абхазии сегодня прощаются с почетным мастером спорта республики Абхазия, заслуженным тренером по баскетболу и заслуженным работником физкультуры и спорта, кавалером ордена "Ахьдз-Апша" III степени Владимиром Хашба.

Ученица и коллега заслуженного тренера по баскетболу Владимира Хашба, скончавшегося 3 ноября, Инга Карчава в интервью Sputnik рассказала о своем наставнике. 

"Работать с ним было не так легко, потому что для него дисциплина, порядок были на первом месте. Нельзя было опаздывать на тренировки, я, как молодая студентка, хотела куда-то пойти с подружками, но он мне этого не разрешал. Владимир Хашба научил меня многому, все, что я знаю, это благодаря ему. Быть тренером, учителем и хорошим человеком это не так легко. Он очень любил, когда о нем вспоминали. Мы, его ученицы, приходили к нему в гости. Он делился с нами различными историями, рассказывал о каждой, о знаменитостях, говорил, девочки, самое главное – быть человеком, быть хорошим спортсменом не всем удается. Он нас сплотил. Мы ни разу не проигрывали никому пока. И надеюсь, сборная Абхазии не проиграет никогда, надеюсь, что его имя останется навсегда", — рассказала Инга Карчава.

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Владимир Хашба долгие годы успешно отстаивал честь Абхазии в различных соревнованиях. Многие его воспитанницы стали звездами на баскетбольных площадках.


Теги:
баскетбол, Абхазия


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