15:21 06 Ноября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.99
  • EUR75.32
Поиск
Игорь Ковалев
© Фото : из личного архива

Ковалев: есть сигналы, что Европа без России не может

Радио
Получить короткую ссылку
4 0 0

В эфире радио Sputnik первый замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Игорь Ковалев отметил, что в Европе осознают пагубность санкционного противостояния.

"Санкции вводили не мы, и первый шаг должна делать та сторона, которая их вводила – мы принимали ответные меры. Это вполне логично, это вписывается и в дипломатические порядки, и в общечеловеческую логику. С каждым месяцем усиливаются сигналы о том, что Европа начинает осознавать пагубность санкционного противостояния. Об этом уже говорят не только те страны, которые и до этого были активны в этом отношении, например, Италия и Венгрия, но даже немецкий бизнес сейчас говорит о том, что они несут серьезные экономические потери, и санкции вредны для взаимодействия между ЕС и Россией. Тем более что, несмотря на санкционный режим, с большинством стран ЕС товарооборот растет. Это означает, что Европа без нас не может – например, без наших энергоносителей, – и хочет с нами сотрудничать", – сказал Игорь Ковалев.

Теги:
Евросоюз, Россия


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Житель города Квайса Арсен Хугаев
    Дрожь земли

    О последствиях землетрясения в Южной Осетии, произошедшем в ночь на вторник, читайте в материале Sputnik.

  • Штаб-квартира Совета Международного союза электросвязи
    Шире круг

    Азербайджан вошел в состав еще одной международной организации – ведущего учреждения ООН в области IT-технологий.

  • Генеральный директор Гаспарян и Куспиц Андрей Куспиц на Yerevan Food Fest в Ереване
    Праздник живота

    Армянская кухня должна стать общечеловеческим достоянием, а каждый ресторан за ее пределами – "маленьким посольством", уверен российский кулинар.

  • Рыболовная сеть на заборе
    "Золотая" рыбка

    Рижский окружной суд оштрафовал мужчину за незаконный вылов рыбы в Лиелупе на 192 тысячи 301 евро.

  • Нефтяная вышка, архивное фото
    Кто хочет поработать?

    Конкурс на разведку и добычу нефти в западной части Литвы провалился – за четыре с половиной месяца не поступило ни одной заявки.

  • Президент Молдовы Игорь Додон
    Открытая позиция

    Молдавский лидер Игорь Додон охарактеризовал отношения между Кишиневом и Москвой и рассказал, с кем должна дружить республика.

  • Всероссийские соревнования Казанский марафон-2016
    Стакан воды

    Таджикистан предлагает Объединенным Арабским Эмиратам наладить поставки своей питьевой воды.

  • Свалка мусора вокруг Чарвака
    Все в дело

    Сырьем для нового проекта по производству электроэнергии станет свалочный газ с полигонов бытовых отходов в Ташкентской области.

  • Взлетно-посадочная полоса аэродрома Раади, 2009 год
    Сила солнца

    На территории бывшего советского военного аэродрома расположится крупнейший парк в Эстонии по производству солнечной энергии.

  • Житель города Квайса Арсен Хугаев
    Дрожь земли

    О последствиях землетрясения в Южной Осетии, произошедшем в ночь на вторник, читайте в материале Sputnik.

  • Штаб-квартира Совета Международного союза электросвязи
    Шире круг

    Азербайджан вошел в состав еще одной международной организации – ведущего учреждения ООН в области IT-технологий.

  • Генеральный директор Гаспарян и Куспиц Андрей Куспиц на Yerevan Food Fest в Ереване
    Праздник живота

    Армянская кухня должна стать общечеловеческим достоянием, а каждый ресторан за ее пределами – "маленьким посольством", уверен российский кулинар.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Осень в Абхазии
Золотые пейзажи и яркий урожай: осень в Абхазии
В Геленджике во время регаты десять яхт не смогли добраться до берега
В Геленджике во время регаты десять яхт не смогли добраться до берега
Почему происходят землетрясения
Почему происходят землетрясения

Соцсети

Sputnikabkhazia