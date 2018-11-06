Ковалев: есть сигналы, что Европа без России не может

"Санкции вводили не мы, и первый шаг должна делать та сторона, которая их вводила – мы принимали ответные меры. Это вполне логично, это вписывается и в дипломатические порядки, и в общечеловеческую логику. С каждым месяцем усиливаются сигналы о том, что Европа начинает осознавать пагубность санкционного противостояния. Об этом уже говорят не только те страны, которые и до этого были активны в этом отношении, например, Италия и Венгрия, но даже немецкий бизнес сейчас говорит о том, что они несут серьезные экономические потери, и санкции вредны для взаимодействия между ЕС и Россией. Тем более что, несмотря на санкционный режим, с большинством стран ЕС товарооборот растет. Это означает, что Европа без нас не может – например, без наших энергоносителей, – и хочет с нами сотрудничать", – сказал Игорь Ковалев.