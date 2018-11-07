Джинджолия: волонтерство в Абхазии нуждается в поддержке и поощрении

"Практически на каждом благотворительном мероприятии мы прибегаем к услугам волонтеров. Мы знаем волонтерские организации или просто активных людей по городу и зовем их на помощь. Бывает, что за час до мероприятия мы кидаем клич в соцсетях и обязательно кто-то откликнется. Нам помогает волонтерская организация "Агәыҳалалра" ("Благотворительность" — ред.) при Государственном университете. Есть ребята-активисты, которые всегда нас поддерживают. Я наблюдаю, что с годами увеличивается количество волонтерских организаций, но хочется, чтобы волонтерство в Абхазии поддерживали и со стороны государства тоже. Волонтерство, конечно, предполагает безвозмездное оказание помощи, но если даже поощрить грамотой, написать об активном лидере, то это будет приятно любому человеку", — сказала Джинджолия в беседе на радио Sputnik Абхазия.

По приглашению представительства Россотрудничества в Республике Абхазия директор КБФ "Ашана" Мактина Джинджолия и менеджер спецпроектов Элана Колбая приняли участие в Пермском Международном форуме добровольцев, который проходил с 25 по 26 октября.