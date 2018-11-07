17:20 07 Ноября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.09
  • EUR75.68
Поиск
Мактина Джинджолия
© Sputnik / Томас Тхайцук

Джинджолия: волонтерство в Абхазии нуждается в поддержке и поощрении

Радио
Получить короткую ссылку
30 0 0

С каждым годом в Абхазии увеличивается количество волонтерских организаций, что очень радует, сказала в беседе на радио Sputnik директор КБФ "Ашана" Мактина Джинджолия.

"Практически на каждом благотворительном мероприятии мы прибегаем к услугам волонтеров.  Мы знаем волонтерские организации или просто активных людей по городу и зовем их на помощь. Бывает, что за час до мероприятия мы кидаем клич в соцсетях и обязательно кто-то откликнется.  Нам помогает волонтерская организация "Агәыҳалалра" ("Благотворительность" — ред.) при Государственном университете. Есть ребята-активисты, которые всегда нас поддерживают. Я наблюдаю, что с годами увеличивается количество волонтерских организаций, но хочется, чтобы волонтерство в Абхазии поддерживали и со стороны государства тоже. Волонтерство, конечно, предполагает безвозмездное оказание помощи, но если даже поощрить грамотой, написать об активном лидере, то это будет приятно любому человеку", — сказала Джинджолия в беседе на радио Sputnik Абхазия.  

По приглашению представительства Россотрудничества в Республике Абхазия директор КБФ "Ашана" Мактина Джинджолия и менеджер спецпроектов Элана Колбая приняли участие в Пермском Международном форуме добровольцев, который проходил с 25 по 26 октября.

Теги:
волонтеры, Благотворительный фонда "Ашана", Абхазия


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Бала Бестауты
    Барсы идут!

    Глава Комитета по геологии, экологии и природопользованию Южной Осетии рассказал о вероятности появления кавказского барса на территории республики.

  • Последствия селей в Азербайджане, фото из архива
    Удар стихии

    На юге Азербайджана сельские дома оказались затоплены из-за сильных ливней и схода селевых потоков.

  • Теплоход Армения
    Страшнее "Титаника"

    Ровно 77 лет назад произошла одна из крупнейших морских трагедий Второй мировой войны — немцы потопили советский санитарный теплоход "Армения".

  • Разбитое стекло в пассажирском автобусе, архивное фото
    На линии огня

    На трассе Алматы — Ташкент обстреляли пассажирский автобус. Правоохранители задержали нескольких жителей Туркестанской области Казахстана.

  • Архивное фото омбудсмена Кыргызстана Токона Мамытова
    Совместная защита

    Омбудсмены Кыргызстана и России подписали договор о создании рабочей группы по защите прав и интересов детей.

  • Президент Беларуси Александр Лукашенко на торжественном собрании, посвященном 100-летию Вооруженных Сил и празднованию 23 февраля
    Символ обновления

    Президент Александр Лукашенко рассказал, какое значение Октябрьская революция 1917 года имеет для современной Беларуси.

  • Зал ожидания аэропорта Рига, архивное фото
    С Даугавы выдачи нет

    Организатор масштабной финансовой аферы в России избежал ареста, скрывшись на территории Латвии.

  • Военные учения в Литве
    Учиться и учиться

    Литва планирует направлять больше военнослужащих для участия в международных учениях – Сейм единогласно одобрил резолюцию.

  • Людмила Лащёнова
    Гранит науки

    Председатель Русской общины Молдовы рассказала о квотах для молдавских абитуриентов в вузах России и об условиях поступления.

  • Бала Бестауты
    Барсы идут!

    Глава Комитета по геологии, экологии и природопользованию Южной Осетии рассказал о вероятности появления кавказского барса на территории республики.

  • Последствия селей в Азербайджане, фото из архива
    Удар стихии

    На юге Азербайджана сельские дома оказались затоплены из-за сильных ливней и схода селевых потоков.

  • Теплоход Армения
    Страшнее "Титаника"

    Ровно 77 лет назад произошла одна из крупнейших морских трагедий Второй мировой войны — немцы потопили советский санитарный теплоход "Армения".

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Съемки сериала За первого встречного в селе Ачандара
Ирония любви: съемки телесериала в Абхазии
День поклонения собакам в Непале
Как празднуют День поклонения собакам в Непале
Зверь на дороге: как избежать трагедии
Зверь на дороге: как себя сберечь

Соцсети

Sputnikabkhazia