Безпалько: заявления Польши о выходе из ЕС - шантаж и требование денег

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в эфире Sputnik отметил, что Польша, несмотря на заявления, в реальности не собирается выходить из Евросоюза.

Польша близка к выходу из Европейского Союза (Polexit) из-за конфликта с Брюсселем. Такое мнение высказал президент Европейского совета, польский политик Дональд Туск, слова его приводит британская газета Express.

"Я думаю, это вопрос взаимоотношения стран Восточной Европы, которые вошли туда вторым эшелоном и Брюсселя, который представляет центр евроинтеграции. Но Польша, несмотря на все резкие заявления как с одной стороны, так и с другой, в реальности выходить из Евросоюза не собирается. Просто она хочет усилить свою роль в Евросоюзе и получать дотации в дальнейшем, которые через определенный момент должны были закончиться. Дотации со стороны Брюсселя в адрес Польши колоссальные, более ста миллиардов евро, это такой золотой дождь, который пролился не на самую большую европейскую страну, и который при умелом использовании ресурсов смог польскую экономику сделать конкурентоспособной", сказал Безпалько.

По мнению эксперта, все опросы, которые проводятся в Польше о выходе страны из Евросоюза, скорее направлены на шантаж Брюсселя, чем на реальный выход из Евросоюза.

"Хотели бы провести реальный референдум, давно бы провели, как в Британии. И в соответствии с результатами этого референдума приняли бы четкое решение либо о сохранении, либо о выходе. Это шантаж Брюсселя и требование денег. Естественно, никто в Брюсселе не допустит выхода Польши из ЕС. Уже были четкие, резкие заявления, которые можно расценивать как угрозу в адрес польской элиты. Сейчас происходит взаимный шантаж и взаимная сильная торговля", — отметил Безпалько.