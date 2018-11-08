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Ираклий Хинтба
© Sputnik / Томас Тхайцук

Хинтба о "Кьоджинских перепалках" в РУСДРАМе: хорошее начало нового сезона

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"Кьоджинские перепалки" - спектакль, который отражает абхазский темперамент, сказал гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба на пресс-конференции, посвященной премьере спектакля.

"В мае нынешнего года этот спектакль имел успех, и было принято решение возродить его на сцене нашего театра как репертуарный спектакль. Он во многом отличается от того спектакля, который был поставлен в институте имени Бориса Щукина, в нем новые актеры, новые костюмы, новый свет и даже новое ощущение. Это абсолютно великолепный, классный спектакль, этим спектаклем наш театр может гордиться, у него будет хорошая фестивальная судьба. Этот спектакль, который отвечает нашему темпераменту. То, что мы открываем новый сезон "Кьоджинскими перепалками", — это хороший знак", — сказал Хинтба на пресс-конференции.

Государственный русский театр драмы имени Фазиля Искандера открывает 38 театральный сезон итальянской комедией "Кьоджинские перепалки" 8 ноября.

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