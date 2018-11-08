Хинтба о "Кьоджинских перепалках" в РУСДРАМе: хорошее начало нового сезона

"В мае нынешнего года этот спектакль имел успех, и было принято решение возродить его на сцене нашего театра как репертуарный спектакль. Он во многом отличается от того спектакля, который был поставлен в институте имени Бориса Щукина, в нем новые актеры, новые костюмы, новый свет и даже новое ощущение. Это абсолютно великолепный, классный спектакль, этим спектаклем наш театр может гордиться, у него будет хорошая фестивальная судьба. Этот спектакль, который отвечает нашему темпераменту. То, что мы открываем новый сезон "Кьоджинскими перепалками", — это хороший знак", — сказал Хинтба на пресс-конференции.

Государственный русский театр драмы имени Фазиля Искандера открывает 38 театральный сезон итальянской комедией "Кьоджинские перепалки" 8 ноября.

Итальянская история с абхазским характером: "Кьоджинские перепалки" готовит РУСДРАМ

