Саманба: домашняя продукция без сертификации будет изыматься с прилавков

Во Всемирный день качества председатель Госкомитета по стандартам, энергетическому и техническому надзору Гарри Саманба рассказал радио Sputnik, что продукция без сертификации, изготовленная в домашних условиях, будет изыматься с прилавков.

"Мы проверяем продукцию, которую изготавливают в домашних условиях и сдают на продажу в магазины. Для нас важно знать, что и из чего изготавливают. Это и пельмени, и вареники, копченое мясо, рыба и многое другое. Мы серьезно отслеживаем эту ситуацию и продукцию без сертификации будем убирать с прилавков. Государство должно знать, что употребляет народ", — сказал Саманба.

Он отметил, что домашняя продукция в основном хорошего качества, но также есть и немало нареканий. На недобросовестных производителей, по словам Саманба, были наложены штрафы.

Всемирный день качества отмечают ежегодно каждый второй четверг ноября.

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