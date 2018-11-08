Алавердян о благотворительных концертах "Каданс" в Абхазии: дети должны помогать детям

"Мы уже не в первый раз делаем благотворительные концерты в помощь фонду "Ашана". Я даже не знаю, сколько средств нам удалось выручить, главное, что еще один ребенок, может незначительную, но все-таки помощь получит. Важно, чтобы дети научились помогать детям, чтобы они знали, что своим трудом можно помочь больному ребенку", — сказал Алавердян.

Благотворительный концерт детского ансамбля "Каданс" в помощь фонду "Ашана" прошел в Доме культуры Очамчыры 7 ноября.

Детский ансамбль "Каданс" был создан в 2014 году. Впервые с сольным концертом в Абхазии коллектив выступил в 2016 году. Музыканты участвуют в международных музыкальных фестивалях.

"Каданс" выступил в поддержку "Ашана" в Очамчыре