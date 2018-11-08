22:01 08 Ноября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.22
  • EUR75.67
Поиск
Алик Алавердян
© Sputnik / Томас Тхайцук

Алавердян о благотворительных концертах "Каданс" в Абхазии: дети должны помогать детям

Радио
Получить короткую ссылку
37 0 0

Благотворительные концерты детского ансамбля "Каданс" в Абхазии станут доброй традицией, сказал Sputnik руководитель коллектива Алик Алавердян.

"Мы уже не в первый раз делаем благотворительные концерты в помощь фонду "Ашана". Я даже не знаю, сколько средств нам удалось выручить, главное, что еще один ребенок, может незначительную, но все-таки помощь получит. Важно, чтобы дети научились помогать  детям, чтобы они знали, что своим трудом можно помочь больному ребенку", — сказал Алавердян.

Благотворительный концерт детского ансамбля "Каданс" в помощь фонду "Ашана" прошел в Доме культуры Очамчыры 7 ноября.
Детский ансамбль "Каданс" был создан  в 2014 году. Впервые с сольным концертом в Абхазии коллектив выступил в 2016 году. Музыканты участвуют в международных музыкальных фестивалях.

"Каданс" выступил в поддержку "Ашана" в Очамчыре



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Суд над Александром Гапоненко
    Запрет на выезд

    Латвийская прокуратура отказала правозащитнику Александру Гапоненко в выезде в Брюссель для участия в международной конференции.

  • В Литве перезахоронили останки лесного брата Раманаускаса (Ванагаса)
    Не обсуждается

    В Литве наказывают за дискуссию о "лесных братьях". Почему личность человека, которого давно нет в живых, до сих пор вызывает ожесточенные споры?

  • Президент Молдовы Николай Тимофти и экс-президент Румынии Траян Бэсеску
    Вердикт окончательный

    Экс-президент Румынии Траян Бэсеску остается без гражданства Республики Молдова, решение обжалованию не подлежит.

  • Пограничники Таджикистана, архивное фото
    Помощь друга

    Таджикистан рассчитывает на то, что помощь со стороны ОДКБ в укреплении границы с Афганистаном будет идти ускоренными темпами.

  • Работа за компьютером. Клавиатура
    Новая азбука

    Профессор филологии рассказала корреспонденту Sputnik о новом проекте узбекского алфавита на основе латинской графики.

  • Пэдди Косгрэйв на открытии веб саммита в Лиссабоне
    Придумано в Эстонии

    Эстония представила более двадцати высокотехнологичных разработок на престижном международном мероприятии Web Summit в Лиссабоне.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Съемки сериала За первого встречного в селе Ачандара
Ирония любви: съемки телесериала в Абхазии
Робот-визажист: Больше никаких кривых стрелок
Макияж за пять минут: в Шанхае представили робота-визажиста
Зверь на дороге: как избежать трагедии
Зверь на дороге: как себя сберечь

Соцсети

Sputnikabkhazia