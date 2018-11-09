Аргун об участии в театральном фестивале в Казани: глоток свежего воздуха

"Фестивали нужны, это новое дыхание. Поездка для этого спектакля, где занята молодежь, где играет старшее поколение, — это глоток свежего воздуха. Мы получили полезные советы, которые, может, применим, может, и нет, но другая точка зрения для нас была важна. Наш зритель очень доброжелательный, он не может оценить спектакль, мы все друг друга здесь знаем. А мы поехали абсолютно к чужим людям, мы были "голенькими" перед ними, то есть был только наш спектакль и зритель. Они не знают, кто мы, откуда мы, сколько мы там проработали, кто заслуженный артист — ничего не знают. Они пришли и просто смотрят нашу работу, и вот, эта работа была оценена профессионально. Нас поставили в один ряд с лучшими спектаклями России", — сказала Аргун на пресс-конференции в пресс-центре Sputnik Абхазия.

Международный театральный фестиваль национальной драматургии имени Карима Тинчурина, в котором принимал участие Абхазский драматический театр имени Самсона Чанба со спектаклем "Кролики и удавы" по произведению Фазиля Искандера, проходил в Казани с 30 октября по 6 ноября.

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