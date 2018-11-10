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Екатерина Дидык
© Sputnik / Osmatesco

Дидык: шоковая заморозка фруктов и овощей сохранит в них максимум витаминов

Радио
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Нутрициолог Екатерина Дидык в эфире радио Sputnik Молдова рассказала, как надо заготавливать впрок ягоды, фрукты и овощи, чтобы сохранить в них максимальное количество витаминов.

По словам специалиста, в пищевой промышленности используют так называемую шоковую заморозку, когда продукты замораживаются очень быстро и при очень низких температурах.

"Шоковую заморозку можно использовать и в домашних условиях — современные холодильники это позволяют", — сказала Дидык в эфире радио Sputnik Молдова.

Эксперт объяснила, что замораживание ягод, фруктов или овощей намного полезнее варки или тушения, так как любая термическая обработка разрушает витамины. "Я, например, не делаю из малины варенье, а перетираю ее и в таком виде замораживаю, а зимой добавляю в чай или йогурт. То же касается смородины и других ягод", — сказала Дидык.

"Помимо заморозки существуют и сушки, при помощи которых можно высушивать сливу, виноград и т.д. Есть очень много альтернатив, как заготовить на зиму полезные продукты", — заключила Екатерина Дидык. 


Теги:
овощи, фрукты


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